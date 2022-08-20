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Переселенці, які залишилися без виплат, зможуть повторно оформити заявку на допомогу

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Київ, Субота 20 серпня 2022 14:13
Переселенці, які залишилися без виплат, зможуть повторно оформити заявку на допомогу Фото: переселенці, які залишилися без виплат, зможуть повторно оформити заявку на допомогу (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Переселенці, які не отримали виплати, зможуть повторно оформити заявку на допомогу. Відповідне рішення прийнято урядом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Faсebook Мінреінтеграції.

"Внутрішньо переміщені особи, які подавали заяви через "Дію" до 30 квітня 2022 року, але не отримали допомоги, зможуть додатково звернутися із заявою до органу соцзахисту населення і отримати виплату", - йдеться в повідомленні.

Для отримання допомоги необхідно:

  • прийти до органу соцзахисту населення;
  • написати заяву;
  • додатково подати інформацію, що зберігається на носіях, що підтверджує факт подання заяви через додаток"Дія";

"Допомога надається протягом 10 робочих днів з моменту надходження заяви. Це можна зробити до 1 жовтня 2022 року", - зазначили в Мінреінтеграції.

Переселенці, які залишилися без виплат, зможуть повторно оформити заявку на допомогуФото: алгоритм дії для отримання допомоги (facebook.com/MReintegration)

Нагадаємо, раніше в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, чому багато переселенців досі не отримали соцвиплати.

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