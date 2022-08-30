Скасування квитка за 9 євро. Скільки доведеться платити за проїзд у Німеччині у вересні

Українським біженцям розкажуть про пільги в JobCenter

Квиток за 9 євро в Німеччині діє останні дні. Далі українським біженцям, як і громадянам, доведеться оплачувати нову вартість проїзних і поїздок.

Які нові пільги на проїзд у поїздах і автобусах можуть ввести в країні та скільки доведеться платити у вересні, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на видання DW і Vox.

Експеримент сподобався німцям і уряду

Німеччина, яка прийняла більше 900 тисяч українських військових біженців, забезпечила їх безкоштовним проїздом у громадському транспорті по всій країні до 31 травня 2022 року.

Фото: Багато німців скористалися громадським транспортом вперше (pixabay.com)

З 1 червня по 31 серпня в Німеччині ввели єдиний місячний проїзний за 9 євро – на безлімітну кількість поїздок усіма видами громадського транспорту, крім швидкісних поїздів. Метою було стимулювати німців подорожувати після пандемії. Крім того, квиток за 9 євро був складовою пакету допомоги через високі ціни на електроенергію і для пом'якшення інфляції, що посилилася на тлі війни в Україні.

Тоді зазначалося, що українські біженці також отримають користь від практично безкоштовного за місцевими мірками проїзного.

Днями в національній залізничній компанії Deutsche Bahn заявили, що було продано 26 млн квитків в рамках державної схеми дешевого громадського транспорту, введеної для компенсації різкого зростання вартості життя. Програма коштувала федеральному уряду близько 2,5 млрд євро.

Кожен п'ятий квиток купили люди, які зазвичай не користуються громадським транспортом, деякі пасажири без проїзного не могли б собі дозволити подорож.

Фото: У компанії Deutsche Bahn продали 26 мільйонів квитків по 9 євро (facebook.com/DBPersonenverkehr)

Дослідження показали, що завдяки експерименту, 3% автомобілістів пересіли на громадський транспорт і чимало заощадили на бензині. Затори зменшилися у 23 з 26 міст.

Схема виявилася "однією з кращих ідей", зазначив канцлер Німеччини Олаф Шольц. При цьому в міністерстві фінансів зазначають: такі програми не по кишені уряду. Щоб німці могли і далі подорожувати за 9 євро на місяць, доведеться витратити 14 млрд євро на рік. А це відніме у держави інвестиції в інші області, такі як освіта та інфраструктура.

Скільки коштуватиме проїзд та які пільгові проїзні плануються

Питання про продовження програми дешевого проїзду активно обговорюється політиками в останні тижні серпня. Німці підписують петиції і виходять на мітинги з вимогою залишити "квиток за 9 євро". Опитування показали, що за продовження виступають 70% людей.

Поки йдеться про те, що уряд не планує негайно продовжувати або замінювати квиток. Це означає, що доведеться повернутися до звичайних тарифів, які різняться в залежності від регіону.

Фото: Вартість проїзду буде залежати від регіону (pixabay.com)

Місячний квиток у Берліні зазвичай коштує 86 євро і більше, хоча місцева влада також говорить про можливе продовження квитка 9 євро восени – в зоні міста. У Мюнхені вартість залежить від того, в які зони їде пасажир - від 57 євро, але може перевищувати 150 євро на місяць. У Гамбурзі – 112,8 євро.

Політичні партії, активісти та галузеві групи висунули різні пропозиції - наприклад, місячний квиток за 29 євро, 49 євро або 69 євро, річний квиток за 365 євро. Транспортні асоціації відкриті для будь-яких варіантів, навіть за "0 євро" за умови компенсацій.

У землі Північний Рейн-Вестфалія вже вводять проїзний за 30 євро на місяць, який з 1 січня 2023 року може діяти по всій країні.

Тим часом, у деяких регіонах вже заявили про подорожчання проїзду:

у Штутгарті - на 4,9%;

у Нюрнберзі - на 3%;

у регіоні Рейн-Майн - на 3,9% з липня.

Як саме доведеться оплачувати проїзд українським біженцям, поки невідомо. Можливо, влада передбачить окремі пільги на проїзд, про які можна буде дізнатися в JobCenter. Там же можна отримати анкету для покупки проїзного зі знижкою.

Нагадаємо, ми повідомляли, що у Британії закінчується програма спонсорства житла.