Приватизація на спрощених умовах: що уряд України планує продати

Починаючи з вересня уряд України відновить приватизацію підприємств державної власності. Вона була призупинена на період воєнного стану та розблокована рішенням Ради.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінекономіки .

"Стартувати з вересня будемо зі спиртзаводів і хлібокомбінатів. Ми вже маємо певний графік передачі об’єктів по всій Україні", - зазначила перша віце-прем’єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко.

Як зазначили в прес-службі, приватизація відбуватиметься на спрощених умовах. Приватні підприємці зможуть викупити цілісні майнові комплекси, в тому числі ті, які обтяжені багаторічними арештами на майно (у такому випадку покупець також зобов‘язаний погасити раніше накопичені борги).

Також будуть зростати гарантійні внески, а оплата за актив буде відбуватися до укладання договору купівлі-продажу.

Процес приватизації від оголошення аукціону і до підписання договору займатиме не більше двох місяців. Якщо в аукціоні зареєстрований лише один учасник, він зможе викупити об’єкт за запропонованою ним ціною, але не нижче стартової. Якщо ж з першого разу покупців не буде, то дозволятиметься проводити повторні аукціони. Буде допускатися покрокове зниження стартової ціни, але не більше, ніж на 50%.

Усі дозволи та ліцензії підприємства зберігатимуться для нових власників єдиних майнових комплексів, додали в прес-службі.