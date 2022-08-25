Обмінникам дали відстрочку для облаштування приміщень за новими правилами

Національний банк України продовжив строк для встановлення систем технологічного відеоконтролю у приміщеннях небанківських фінансових установ та операторів поштового зв’язку, які здійснюють торгівлю валютними цінностями. Строк продовжено до 31 серпня 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ .

"Зважаючи на умови воєнного стану та звернення учасників ринку, НБУ продовжив цей строк до кінця серпня", - зазначили в НБУ

Обмінники були зобов'язані з 3 серпня 2022 року торгувати готівковою валютою із обов'язковим веденням відеоспостереження.

На початку серпня Національний банк України посилив вимоги до приміщень небанківських установ. Регулятор установив уніфіковані правила до організації захисту приміщень установ, що працюють на ринку валютних операцій.

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