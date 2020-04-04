Нові правила карантину і позов ПриватБанку проти Коломойського: новини за 3 квітня

Колаж РБК-Україна

Кабмін заборонив перебувати в громадських місцях без маски і документів, кількість випадків коронавируса в Україні перевищила 1 тисячу, ПриватБанк подав новий позов проти Коломойського. Детальніше про те, що сталося в п'ятницю, 3 квітня, - в матеріалі РБК-Україна

Коронавірус в Україні

Кількість підтверджених випадків захворювання на коронавірус в Україні перевищила 1 тисячу. Зафіксовано 1072 випадки.

Кабінет міністрів України у рамках карантину через коронавірус заборонив з 6 квітня перебування у громадських місцях без вдягнутої маски чи респіратора, а також документів.

Кількість летальних випадків, пов'язаних з коронавірусом, в Україні збільшилася до 27. Від вірусу за добу померли 4 особи.

Президент України Володимир Зеленський для допомоги в боротьбі з коронавірусом в Італії підписав наказ про відправку українських медиків до цієї країни.

Кабінет міністрів на час карантину в Україні приписав усім пенсіонерам перебувати на самоізоляції.

Кабінет міністрів на час карантину в Україні - до 24 квітня - заборонив усі масові релігійні святкування, в тому числі свята Великодня.

ПриватБанк подав новий позов проти Коломойського

ПриватБанк подав до суду на Кіпрі позов на колишнього власника Ігоря Коломойського на суму в понад 5 млрд доларів. Про це заявив член наглядової ради ПриватБанку Роман Сульжик в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна", передає кореспондент РБК-Україна.

За словами члена наглядової ради, на Кіпрі відбувались операції з виводу грошей з банку. Він додав, що суму позову проти Коломойського можна порівняти з траншем Міжнародного валютного фонду.

Суд просять заборонити Разумкову підписувати закон про ринок землі

Окружний адміністративний суд Києва просять заборонити голові Верховної ради Дмитру Разумкову вчиняти будь-які дії спрямовані на підписання закону про ринок землі. Про це повідомляє прес-служба суду.

До Окружного адмінсуду міста Києва надійшла відповідна заява про забезпечення позову до подання позовної заяви.

Підполковника СБУ підозрюють у фінансуванні тероризму

У Донецькій області слідчі Державного бюро розслідувань затримали підполковника Служби безпеки та його спільника за сприяння фінансуванню тероризму в особливо великому розмірі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

Затриманий - старший оперуповноважений в особливо важливих справах Управління Служби безпеки України у Волинській області.

Опубліковано проект програми діяльності уряду Шмигаля

Опубліковано проект програми діяльності Кабінету міністрів Дениса Шмигаля. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram нардепа від "Слуги народу" Олександра Качури.

У проекті програми уряду підтверджується курс України на європейську та євроатлантичну інтеграцію, а також реалізація принципів економічного, правового, соціального розвитку, передбачених Угодою про асоціацію України з ЄС.

Кабмін підвищив прогноз інфляції на 2020 рік майже до 12%

Кабінет міністрів України оприлюднив оновлений макроекономічний прогноз, у якому підвищив прогноз інфляції в 2020 році з затверджених раніше 5,6% до 11,6%. Відповідна постанова уряду №253 опубліковано на урядовому порталі.

ДТП на Сумській: суд залишив у силі вирок Зайцевій та Дронову

У п'ятницю, 3 квітня, суд залишив у силі вирок Олені Зайцевій та Геннадію Дронову, винним у вчинені смертельної дорожньо-транспортної пригоди на вулиці Сумській у Харкові. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Верховного суду в Facebook.

Так, колегія Касаційного суду ухвалила рішення про збереження вироку Зайцевій та Дронову у вигляді 10 років позбавлення волі. Рішення суду є остаточним та не підлягає оскарженню.