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Novus расширил присутствие на западе: во Львове открылись сразу два супермаркета

18:39 17.08.2026 Пн
3 мин
Ритейлер открыл первые магазины во Львове на локациях бывшего "Арсена"
aimg Ирина Костюченко aimg Олег Хомчук
Novus расширил присутствие на западе: во Львове открылись сразу два супермаркета Novus открыл два первых магазина во Львове (прессслужба "Новус Украина")
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Сеть супермаркетов Novus осуществила свою самую большую экспансию на западный рынок с начала полномасштабной войны: компания открыла первые два супермаркета во Львове общей площадью более 3200 кв. м.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Новус Украина".

Главное:

  • Novus открыл во Львове два магазина общей торговой площадью более 3200 кв. м.

  • Каждый супермаркет имеет более 13 500 единиц товара, собственное производство "Мастера Вкуса" и категорию Fresh.

  • Сеть сделала особый акцент на крафтовой продукции львовских и западноукраинских производителей.

  • Ритейлер зашел благодаря приобретению действующих площадей бывшей сети Арсен (ГК Евротек).

  • Львов стал магнитом для инвестиций благодаря миграции платежеспособного спроса, логистике и фактору безопасности.

  • Следующий выход ожидается в Ивано-Франковске, где открытие запланировано на сентябрь.

Компания с литовскими инвестициями BT Invest, более 16 лет развивающая в столице сеть супермаркетов Novus и присутствующая, в частности, в Ровно и Тернополе, впервые вышла на рынок Львова.

На проспекте Червоной Калины, 60 расположен супермаркет площадью 1500 кв. м, по ул. Зеленой, 147 – магазин площадью 1760 кв. м. Оба работают ежедневно с 8:00 до 22:00.

Местные бренды в приоритете

Ассортимент новых точек (с более 13 500 позиций каждый) сочетает известные национальные и международные бренды с собственным импортом и продукцией собственной торговой марки Novus. При этом, как отмечается, компания сделала "особый упор" на местных производителях западного региона и крафтовых брендах.

Novus расширил присутствие на западе: во Львове открылись сразу два супермаркетаФото: Novus будет продавать и местные товары (пресс-служба "Новус Украина")

В супермаркетах работает собственное производство с ежедневной свежей выпечкой, горячей пиццей, кулинарией и копчением. На полках представлен разный выбор товаров категории Fresh – овощи, фрукты, охлажденное мясо и рыба.

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Как запад стал центром инвестиций

Расширение деятельности во Львовской области – это не просто открытие новых точек, а маркер изменений в продуктовом ритейле после 2022 года. Национальные операторы сетей все чаще выбирают регион как перспективный вектор, ведь он объединяет платежеспособный спрос, логистические потоки и инвестиционный капитал.

Выход во Львов "Новус Украина" рассматривает как важный этап развития сети и одновременно работу с новой аудиторией, отметил во время открытия Марк Петкевич, генеральный директор Novus.

Novus расширил присутствие на западе: во Львове открылись сразу два супермаркета

Сочетание относительной безопасности, близости к рынкам ЕС и высокой потребительской активности сделало Львовщину стратегическим приоритетом для лидеров ритейла (инфографика: РБК-Украина)

Быстрый старт через M&A-соглашения

В военных реалиях строительство объектов с нуля несет повышенные риски. Для быстрого выхода на новый рынок ритейлер избрал стратегию сделок слияний и поглощений (M&A). После закрытия супермаркетов львовской сети "Арсен" (группа компаний "Евротек"), работавшей 24 года, локации перешли в Novus.

Novus расширил присутствие на западе: во Львове открылись сразу два супермаркетаФото: для быстрого входа в новый регион Novus выбрал стратегию M&A (пресс-служба "Новус Украина")

Покупка действующих торговых площадей обеспечила мгновенный доступ к помещениям и сформировавшемуся потоку покупателей. Следующим шагом станет открытие первого супермаркета в Ивано-Франковске уже в сентябре.

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