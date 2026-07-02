Киев теряет статус столицы ритейла: где украинцы оставляют больше денег
Полномасштабная война изменила карту потребительского спроса. Вместе с населением и бизнесом на запад страны переместились деньги и платежеспособный покупатель, сделав регион главной площадкой конкуренции продуктового ритейла.
Как сети реагируют на новое распределение сил и кто выигрывает борьбу за перспективный ареал, – в материале РБК-Украина "Большой передел супермаркетов: кто скупает региональные сети в Украине".
Главное:
- Запад Украины стал новым центром потребительского спроса: Ровенская, Хмельницкая и Ивано-Франковская области демонстрируют высокие темпы роста розничного товарооборота.
- Киев теряет статус главного драйвера ритейла: за январь-май 2026 года товарооборот в столице вырос всего на 13,7% против 36,2% в Ровенской области.
- Сети изменяют стратегию экспансии: Novus, Таврия В и другие операторы выходят в западные регионы, где сегодня сосредоточен наибольший потенциал роста.
- Спрос перемещают не только переселенцы: рост обеспечивают развитие бизнеса, туризм, релокацию компаний и появление более платежеспособных потребителей.
- Конкуренция за западные области резко обостряется: национальные и локальные сети одновременно борются за перспективные регионы, формируя новую карту украинского продуктового ритейла.
"Западный кульбит": тренды в цифрах
По данным Госстата за январь-май 2026 года, лидеры прироста товарооборота месяц в месяц:
- Ровенская область +36,2%, рост с 25,8 до 35,2 млрд грн;
- Хмельницкая +28,6% с 31,9 до 41 млрд грн;
- Ивано-Франковская +26,3%, с 30 до 37,8 млрд. грн.
Динамика роста в Киевской области – всего 19,4%, в самом Киеве – 13,7%.
Почему мероприятие – не пузырь
Распространенное объяснение через ВПЛ – лишь часть картины. Социальные выплаты переселенцам невысоки: базовый доход – 4 500 грн, выплаты на проживание – 2–3 тысячи гривен в месяц.
"Значительно большую роль играет туристическая привлекательность региона", – отмечает в комментарии РБК-Украина старшая экономистка Центра экономической стратегии Наталья Колесниченко.
Причем переезжают предприятия, открываются офисы, наведываются более состоятельные потребители.
"Запад – безусловный лидер территориального развития ритейлеров", – объясняет РБК-Украина Игорь Гугля, директор GT Partners Ukraine.
Кто уже зашел и кто стремится
В комментарии РБК-Украина коммерческий директор GDS Анна Анисимова отмечает: наиболее показательный кейс - Novus.
Когда в мае 2026 года закрылись супермаркеты "Арсен" и другие активы группы Евротек (60+ точек), литовская BT Invest "перехватила" два львовских объекта и один в Ивано-Франковске, осуществив практически без нового строительства первый выход сети во Львов.
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Параллельно в Ивано-Франковской области расширяется "Таврия В" – одна из крупнейших сетей Юга, принадлежащая Михаилу и Борису Музалевым и Вячеславу Писменюку. 5 июня 2026 года сеть открыла магазин в Долине. В 2025 году ее выручка достигла 15,3 млрд грн (+12%).
За Львовщину, Волынь, Ровенщину, Хмельницкую и Франковщину сегодня соревнуются одновременно локальные "Сими", "Близенько", "Тано" и национальные АТБ, Фора, Novus, Дивоцин. Такой плотности конкуренции в регионе не было никогда.
"Региональные сети на 10-50 магазинов – идеальная цель для поглощения: готовая инфраструктура, сформированная база, часто собственные или долгосрочные помещения", – отмечает Анисимова.
Но они не выдерживают конкуренцию с национальными игроками в логистике, IT и операционной эффективности.
По ее мнению, на западе Украины пока сохраняются относительно сильные региональные операторы, но давление станет критическим, как только национальные сети окончательно закрепятся.