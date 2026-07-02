ua en ru
Чт, 02 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Киев теряет статус столицы ритейла: где украинцы оставляют больше денег

13:00 02.07.2026 Чт
3 мин
Столица из-за войны войны теряет деньги, география розничной торговли кардинально меняется
aimg Ирина Костюченко aimg Анастасия Мацепа
Киев теряет статус столицы ритейла: где украинцы оставляют больше денег Фото: Запад Украины стал новым центром потребительского спроса (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Полномасштабная война изменила карту потребительского спроса. Вместе с населением и бизнесом на запад страны переместились деньги и платежеспособный покупатель, сделав регион главной площадкой конкуренции продуктового ритейла.

Как сети реагируют на новое распределение сил и кто выигрывает борьбу за перспективный ареал, – в материале РБК-Украина "Большой передел супермаркетов: кто скупает региональные сети в Украине".

Главное:

  • Запад Украины стал новым центром потребительского спроса: Ровенская, Хмельницкая и Ивано-Франковская области демонстрируют высокие темпы роста розничного товарооборота.
  • Киев теряет статус главного драйвера ритейла: за январь-май 2026 года товарооборот в столице вырос всего на 13,7% против 36,2% в Ровенской области.
  • Сети изменяют стратегию экспансии: Novus, Таврия В и другие операторы выходят в западные регионы, где сегодня сосредоточен наибольший потенциал роста.
  • Спрос перемещают не только переселенцы: рост обеспечивают развитие бизнеса, туризм, релокацию компаний и появление более платежеспособных потребителей.
  • Конкуренция за западные области резко обостряется: национальные и локальные сети одновременно борются за перспективные регионы, формируя новую карту украинского продуктового ритейла.

"Западный кульбит": тренды в цифрах

По данным Госстата за январь-май 2026 года, лидеры прироста товарооборота месяц в месяц:

  • Ровенская область +36,2%, рост с 25,8 до 35,2 млрд грн;
  • Хмельницкая +28,6% с 31,9 до 41 млрд грн;
  • Ивано-Франковская +26,3%, с 30 до 37,8 млрд. грн.

Динамика роста в Киевской области – всего 19,4%, в самом Киеве – 13,7%.

Почему мероприятие – не пузырь

Распространенное объяснение через ВПЛ – лишь часть картины. Социальные выплаты переселенцам невысоки: базовый доход – 4 500 грн, выплаты на проживание – 2–3 тысячи гривен в месяц.

"Значительно большую роль играет туристическая привлекательность региона", – отмечает в комментарии РБК-Украина старшая экономистка Центра экономической стратегии Наталья Колесниченко.

Причем переезжают предприятия, открываются офисы, наведываются более состоятельные потребители.

"Запад – безусловный лидер территориального развития ритейлеров", – объясняет РБК-Украина Игорь Гугля, директор GT Partners Ukraine.

Кто уже зашел и кто стремится

В комментарии РБК-Украина коммерческий директор GDS Анна Анисимова отмечает: наиболее показательный кейс - Novus.

Когда в мае 2026 года закрылись супермаркеты "Арсен" и другие активы группы Евротек (60+ точек), литовская BT Invest "перехватила" два львовских объекта и один в Ивано-Франковске, осуществив практически без нового строительства первый выход сети во Львов.

Читайте также: Деньги в "тени", клиенты в очереди: что на самом деле происходит с гостиничным бизнесом в Украине

Параллельно в Ивано-Франковской области расширяется "Таврия В" – одна из крупнейших сетей Юга, принадлежащая Михаилу и Борису Музалевым и Вячеславу Писменюку. 5 июня 2026 года сеть открыла магазин в Долине. В 2025 году ее выручка достигла 15,3 млрд грн (+12%).

За Львовщину, Волынь, Ровенщину, Хмельницкую и Франковщину сегодня соревнуются одновременно локальные "Сими", "Близенько", "Тано" и национальные АТБ, Фора, Novus, Дивоцин. Такой плотности конкуренции в регионе не было никогда.

"Региональные сети на 10-50 магазинов – идеальная цель для поглощения: готовая инфраструктура, сформированная база, часто собственные или долгосрочные помещения", – отмечает Анисимова.

Но они не выдерживают конкуренцию с национальными игроками в логистике, IT и операционной эффективности.

По ее мнению, на западе Украины пока сохраняются относительно сильные региональные операторы, но давление станет критическим, как только национальные сети окончательно закрепятся.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Западная Украина Супермаркеты
Новости
Обвал дома на Дарнице, авиация тушит пожары, люди под завалами: все об ударе по Киеву
Обвал дома на Дарнице, авиация тушит пожары, люди под завалами: все об ударе по Киеву
Аналитика
Большой передел супермаркетов: кто скупает региональные сети в Украине
Ирина Костюченкокорреспондентка раздела "Бизнес" Большой передел супермаркетов: кто скупает региональные сети в Украине