Novus розширив присутність на заході: у Львові відкрилися одразу два супермаркети
Мережа супермаркетів Novus здійснила свою найбільшу експансію на західний ринок з початку повномасштабної війни: компанія відкрила перші два супермаркети у Львові загальною площею понад 3 200 кв. м.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Новус Україна".
Головне:
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Novus відкрив у Львові два магазини загальною торговою площею понад 3200 кв. м.
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Кожен супермаркет має понад 13 500 одиниць товару, власне виробництво "Майстри Смаку" і категорію Fresh.
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Мережа зробила окремий акцент на крафтовій продукції львівських і західноукраїнських виробників.
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Ритейлер зайшов завдяки придбанню діючих площ колишньої мережі "Арсен" (ГК "Євротек").
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Львів став магнітом для інвестицій завдяки міграції платоспроможного попиту, логістиці та безпековому фактору.
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Наступний вихід очікується в Івано-Франківську, де відкриття заплановане на вересень.
Компанія з литовськими інвестиціями BT Invest, яка понад 16 років розвиває в столиці мережу супермаркетів Novus і присутня, зокрема, у Рівному та Тернополі, вперше вийшла на ринок Львова.
На проспекті Червоної Калини, 60 розташований супермаркет площею 1500 кв. м, на вул. Зеленій, 147 – магазин площею 1760 кв. м. Обидва працюють щодня з 8:00 до 22:00.
Місцеві бренди у пріоритеті
Асортимент нових точок (з понад 13500 позицій кожен) поєднує відомі національні та міжнародні бренди з власним імпортом та продукцією власної торгової марки Novus. При цьому, як зазначається, компанія зробила "особливий акцент" на місцевих виробниках західного регіону та крафтових брендах.
Фото: Novus продаватиме й місцеві товари (пресслужба "Новус Україна")
У супермаркетах працює власне виробництво зі щоденною свіжою випічкою, гарячою піцою, кулінарією та копченням. На полицях представлений різний вибір товарів категорії Fresh – овочі, фрукти, охолоджене м'ясо та риба.
Як захід став центром інвестицій
Розширення діяльності на Львівщині – це не просто відкриття нових точок, а маркер змін у продуктовому ритейлі після 2022 року. Національні оператори мереж дедалі частіше обирають регіон як перспективний вектор, адже він поєднує платоспроможний попит, логістичні потоки та інвестиційний капітал.
Вихід у Львів "Новус Україна" розглядає як важливий етап розвитку мережі та водночас як роботу з новою аудиторією, зазначив під час відкриття Марк Петкевич, генеральний директор Novus.
Поєднання відносної безпеки, близькості до ринків ЄС та високої споживчої активності зробило Львівщину стратегічним пріоритетом для лідерів ритейлу (інфографіка: РБК-Україна)
Швидкий старт через M&A-угоди
У воєнних реаліях будівництво об'єктів з нуля несе підвищені ризики. Для швидкого виходу на новий ринок ритейлер обрав стратегію угод злиття та поглинання (M&A). Після закриття супермаркетів львівської мережі "Арсен" (група компаній "Євротек"), яка працювала 24 роки, локації перейшли до Novus.
Фото: для швидкого входу в новий регіон Novus обрав стратегію M&A (пресслужба "Новус Україна")
Купівля діючих торгових площ забезпечила миттєвий доступ до приміщень і сформованого потоку покупців. Наступним кроком стане відкриття першого супермаркету в Івано-Франківську вже у вересні.