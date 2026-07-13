Новая география спроса: какое место занял продуктовый ритейл в экономике войны

Индекс физического объема розничного товарооборота предприятий розничной торговли в Ивано-Франковской области за 5 месяцев 2026 достиг 118,8%. Однако Харьков так и не восстановился.

Война перекроила карту потребительского спроса. Рынок уже адаптируется не к временным изменениям, а к новой экономической реальности. Надолго ли эта тенденция, читайте в материале РБК-Украина " На острие спроса: почему по сети минимаркетов обостряется борьба ".

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В географии торговли произошло структурное смещение: тыловые Хмельнитчина, Ровенщина и Черновичина с начала войны показали прирост более чем на 55%.

тыловые Хмельнитчина, Ровенщина и Черновичина с начала войны показали прирост более чем на 55%. Традиционные торговые центры "отстают": Киев отстает от довоенного значения на 21%, Харьков – на 14,7%, Одесса – на 9,8%.

Киев отстает от довоенного значения на 21%, Харьков – на 14,7%, Одесса – на 9,8%. Драйверами роста стали релокация бизнеса , внутренний туризм и переезд более состоятельных потребителей в более безопасные регионы.

, внутренний туризм и переезд более состоятельных потребителей в более безопасные регионы. Борьба за деньги мероприятия между ритейлерами обострилась: регион стимулирует активную экспансию как локальных, так и национальных сетей.

регион стимулирует активную экспансию как локальных, так и национальных сетей. Нынешнее оживление происходит под давлением инфляции , девальвации гривны и высокой доли импорта в торговом балансе.

Цифры подтверждают дрейф капитала

Как следует из данных, приведенных в комментарии финансового аналитика Андрея Шевчишина, за период с 2023 года по январь-май 2026 лидерами по индексу товарооборота стали Хмельнитчина с приростом 59,1%, Ровенщина – 56,4% и Черновичина – 55,3%. Эти области условно тыловые.

В то же время классические центры промышленного и потребительского бума до сих пор не пришли в себя.

"Город Киев – минус 21% до уровня начала 2022-го. Одесса не восстановилась – минус 9,8%. Харьковская область – минус 14,7%", – констатирует Шевчишин.

Почему западные области растут

Распространенное объяснение происходит всплеск инфляционных ожиданий и повышение заработных плат.

"Зарплаты растут не только в секторах, которые преимущественно финансируются из бюджета, а в промышленности, сельском хозяйстве, транспорте, строительстве, секторах услуг – то есть по всей экономике", – отмечает старшая экономистка Центра экономической стратегии (ЦЭС) Наталья Колесниченко.

По ее словам, полномасштабная война продолжается, дефицит кадров из-за миграции и мобилизации будет сдерживать расширение предложения рабочей силы, поэтому прогнозы роста зарплат в 2026-2027 годах еще высоки.

В результате более высокие расходы бюджета – как потребительские, так и инвестиционные – придают положительный фискальный импульс экономике. Однако это частично переносится на потребление домохозяйств, которое прежде всего отражается в росте розничной торговли.

"Магнеты развития"

Один из индикаторов, объясняющий новую географию – распределение накопленных финансовых ресурсов предприятий по регионам. По методологии учитывались собственные средства предприятий, кредиты банков и другие ссуды, средства инвестиционных компаний и фондов, инвесторов-нерезидентов и кредиты банков-нерезидентов.

Это предположение частично объясняет и взлет мероприятия после 2022 года, и адаптивность Киева, и то, откуда берут ресурс для расширения таких сетей, как АТБ и Varus.

Во Львове и на Западе сосредоточен третий по объему полюс капитальных инвестиций – 26,8 млрд. грн. собственных средств предприятий по данным Госстата за 2025 год, и второй по объему банковского кредитования – 2,8 млрд. грн.

"Западная Украина в последние годы является лидером в плане активности территориального развития операторов розничной торговли", - констатирует директор GT Partners Ukraine Игорь Гугля.

Именно поэтому за Львовщину, Хмельницкую, Франковщину, Ровенскую, Черновицкую и Волынь соревнуются одновременно локальные Сими, Близенько, Тано и национальные АТБ, Фора, Novus и Дивоцин.