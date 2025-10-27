ua en ru
В новом браузере от OpenAI нашли опасность, которая ставит под угрозу личные данные пользователей

Понедельник 27 октября 2025 15:50
В новом браузере от OpenAI нашли опасность, которая ставит под угрозу личные данные пользователей OpenAI выпустила браузер Atlas с ChatGPT, но в нем нашли серьезную уязвимость (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Компания OpenAI, известная благодаря ChatGPT, выпустила новый AI-браузер Atlas. Сразу после дебюта он стал одной из самых обсуждаемых новинок, однако эксперты нашли в нем серьезную уязвимость, которая может поставить под угрозу личные данные пользователей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильное издание Android Authority.

Хакер под ником Плиний Освободитель выявил уязвимость типа "инъекция буфера обмена", позволяющую злоумышленникам получить доступ к содержимому буфера обмена на компьютере пользователя. В своем видео он продемонстрировал, как это работает на практике.

Как работает атака

Принцип атаки прост: при инъекции в буфер обмена злоумышленник может изменить данные, которые вы копируете и вставляете. Существуют два вида такой атаки - через троянские или вредоносные программы и через веб-сайт или веб-приложение. В случае с Atlas речь идет о втором варианте.

Хакер показал, что можно встроить вредоносный код на веб-сайт так, что каждая кнопка на странице станет ловушкой, которая заменяет содержимое вашего буфера обмена на фишинговую ссылку. Если агент Atlas нажмет на такую кнопку без вашего ведома, при следующей вставке (Ctrl+V) вы окажетесь на фальшивом сайте.

Ранее сообщалось, что OpenAI выпустила приложение, способное превращать короткие ролики в реалистичные видео с живым звуком и движениями.

Также стало известно, какой браузер стал самым популярным в мире и в Украине в 2025 году, и что предпочитают пользователи.

Стоит напомнить, что глава OpenAI объяснил, почему ChatGPT при неправильном использовании может представлять угрозу для личных данных пользователей.

