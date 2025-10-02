ua en ru
Назван самый популярный браузер в мире и Украине в 2025 году: что выбирают пользователи

Четверг 02 октября 2025 14:55
Назван самый популярный браузер в мире и Украине в 2025 году: что выбирают пользователи
Автор: Павел Колесник

Самый популярный браузер 2025 года продолжает уверенно удерживать лидерство на мировом рынке. В Украине его доля также растет, опережая конкурентов. Пользователи ценят его за удобство, скорость работы и новые функции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на технологический сайт PCWorld.

Chrome стал самым популярным браузером в истории Google

По последним данным Statcounter, если учитывать все платформы - настольные ПК, ноутбуки, смартфоны и планшеты - Google Chrome остается безоговорочным лидером с долей рынка 71,77%. Это максимальный показатель популярности Chrome за всю историю, что означает: браузер Google сейчас более востребован, чем когда-либо.

На втором месте находится Safari от Apple с долей 13,9%, большинство пользователей которого - владельцы iPhone. Далее идут: Microsoft Edge - 4,67%, Mozilla Firefox - 2,17%, Samsung Internet - 1,86% и Opera - 1,74%.

Для Google это отличные новости, учитывая, что компании ранее грозила продажа браузера в рамках антимонопольного разбирательства. Пользователи, похоже, не готовы расставаться с Chrome, несмотря на проблемы вроде скрытых вредоносных расширений и интеграции функций ИИ прямо в браузер.

Назван самый популярный браузер в мире и Украине в 2025 году: что выбирают пользователиСкриншот

Что известно о Google Chrome

Google Chrome появился в сентябре 2008 года и работает на всех популярных платформах: Windows, macOS, Linux, iOS и Android. Браузер обеспечивает быстрый просмотр сайтов, синхронизацию с аккаунтом Google, встроенный переводчик, а также поддержку расширений и плагинов.

Недавно Google начала внедрять в Chrome функции искусственного интеллекта, включая подсказки при поиске и генерацию контента.

На протяжении более 10 лет Chrome лидирует на рынке браузеров, и его доля продолжает расти. При этом браузер регулярно обновляется, чтобы защищать пользователей от вредоносных сайтов и расширений.

