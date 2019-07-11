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В новом избирательном кодексе предусмотрено изменение места голосования онлайн

Новости » Выборы 2019    11.07.2019 - 13:16
В новом избирательном кодексе предусмотрено изменение места голосования онлайн
Фото: Александр Черненко (facebook.com/instituterespublica)

Место голосования можно будет изменить в электронном кабинете избирателя

В новом избирательном кодексе предусмотрено введение онлайн процедуры изменения места голосования на выборах в Верховную раду и президента. Об этом заявил докладчик по избирательному кодексу Александр Черненко, передает корреспондент РБК-Украина.

Место голосования можно будет изменить в электронном кабинете избирателя.

"Многие поправки касаются реестра избирателей. К сожалению, так случилось, что в редакции первого чтения записаны очень устаревшие нормы, касающиеся ГРИ. Они писались еще до закона "О Госреестре избирателей". Поэтому здесь около 100 поправок осовременивают эти позиции. Например, есть правки, которые позволяют дистанционно в электронном кабинете избирателя изменить место голосования без изменения избирательного адреса", - заявил Черненко.

Он подчеркнул, что соответствующая поправка позволит решить проблему очередей перед выборами, которые образуют избиратели, планирующие голосовать не по месту жительства.

"Вы видели, какой ажиотаж были у нас перед президентскими выборами, сегодня перед парламентскими. Если мы принимаем этот документ, избиратель сможет сделать это онлайн", - сказал нардеп.

Напомним, в новом избирательном кодексе, принятом накануне внеочередных выборов в парламент, проходной барьер составит 5%.

Как писало РБК-Украина ранее, парламент во втором чтении накануне внеочередных выборов в ВР принял новый избирательный кодекс с открытыми списками. Документ после ряда провальных голосований поддержали 230 парламентариев.

Так, в ноябре 2017 года Верховная рада Украины поддержала за основу в первом чтении новый избирательный кодекс. Тогда за документ проголосовали 226 парламентариев.

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