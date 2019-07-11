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У Раді розповіли про прохідний бар'єр у новому виборчому кодексі

Новини » Вибори 2019    11.07.2019 - 12:28
У Раді розповіли про прохідний бар'єр у новому виборчому кодексі
Фото: Леонід Ємець (Віталій Носач/РБК-Україна)

Прохідний бар'єр становитиме 5%

У новому виборчому кодексі, прийнятому напередодні позачергових виборів до парламенту, прохідний бар'єр становитиме 5%. Про це повідомив перший заступник голови комітету ВР з питань правової політики і правосуддя Леонід Ємець, передає кореспондент РБК-Україна.

При цьому комітет наполягав на бар'єрі у 4%.

"Прохідний бар'єр - 5%.  Це була позиція узгоджена, наскільки я розумію. Ця позиція була потрібна, щоб знайти той мінімум для голосування у парламенті. Система, за якою люди обирають місце кандидата в списку -  в бюлетені є дві графи. Перша - за партію, а друга - за кандидата від цієї партії. Люди, а не партійні лідери рухають кандидата у списку. Може бути так, що не керівник партії буде наверху, а член партії, якому довіряють...", - заявив Ємець

Водночас під час презентації виборчого кодексу у понеділок голова  робочої групи з напрацювання документу Олександр Черненко заявив, що комітет наполягав і підтримував поправку з бар'єром у 4%.

Ємець також наголосив, що новий парламент може внести зміни у виборчий кодекс і змінити прохідний бар'єр.

Нагадаємо, Рада у другому читанні напередодні позачергових виборів до ВР прийняла новий виборчий кодекс з відкритими списками. Документ після ряду провальних голосувань підтримали 230 парламентарів.

Як писало РБК-Україна раніше, в листопаді 2017 року Верховна рада України підтримала за основу в першому читанні новий виборчий кодекс. Тоді за документ проголосували 226 парламентарів.

Так, глава парламенту прогнозував, що за новий виборчий кодекс у другому читанні проголосують 240 депутатів Верховної ради.

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