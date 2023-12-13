Нового прем'єра Польщі запросили відвідати Україну найближчим часом, - ЗМІ

Україна прагне домовитися про візит до Києва нового прем’єра Польщі Дональда Туска, щоб якнайшвидше почати перезавантаження відносин між країнами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Onet .

Як зазначає видання, візит хочуть організувати незалежно від того, чи відбудеться потенційна зустріч нового прем'єра Польщі та президента України Володимира Зеленського цього тижня у Брюсселі, де 14-15 грудня пройде саміт лідерів ЄС.

Про можливість зустрічі з Зеленським у Брюсселі Туск коротко згадав вчора під час одного зі своїх виступів перед пресою. Однак, за даними джерел, вона ще не підтверджена.

Польський прем'єр має летіти до Брюсселю практично одразу після складання присяги президентові та офіційного запуску роботи нового уряду.

За джерелами видання, українська сторона запрошує Туска до Києва, щоб ця поїздка була одним з перших його закордонних візитів. І є ймовірність, що новий прем’єр Польщі погодиться на пропозицію.

Водночас один із соратників Туска, який коментував на умовах анонімності, зазначив, що приїхати в Україну логістично складно - 16 годин дороги в один бік, проте шлях за час повномасштабної війни вже добре налагоджений і візит польського прем'єра "був би природним".

Варто зазначити, що Туск та Зеленський вже кілька разів зустрічалися. Зокрема, у 2019 році вона разом їздили до Станиці Луганської. Тоді Туск ще очолював Європейську раду.

Туск став новим прем'єром Польщі

У Польщі 15 жовтні відбулися парламентські вибори. За їх результатами було обрано 460 нових членів Сейму (нижня палата) та 100 сенаторів (верхня палата).

За результатами волевиявлення, більшість місць у парламенті здобула опозиція: партія "Громадянська платформа", альянс "Третій шлях" та Ліва партія. У листопаді проєвропейські політсили домовилися про створення коаліції.

11 грудня польський Сейм висловив вотум недовіри уряду Матеуша Моравецького. Цього ж дня депутати затвердили новим прем'єр-міністром Польщі лідера "Громадянської платформи", колишнього президента Європейської Ради Дональда Туска.

Раніше Туск представив склад свого уряду.

А вчора польський Сейм висловив вотум довіри уряду нового прем'єр-міністра Дональда Туска. Приведення уряду до присяги заплановане на сьогодні, 13 грудня.

Чого чекати від нового уряду Туска і що зміниться для України - читайте у матеріалі РБК-Україна.