Новый законопроект о мобилизации: Арахамия назвал вопросы, которые уже прорабатывают

Профильный комитет Рады будет дорабатывать новый законопроект по мобилизации, который вчера был принят в первом чтении, потому что "вопросы к нему есть у всех". Есть уже несколько моментов, которые уже находятся в работе.

Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, пишет РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

"Вчера проголосовали в первом чтении законопроект №10449 о военной службе, мобилизации и учете. Вопросы к нему есть у всех. Будем работать над ними в комитете до второго чтения", - отметил он.

Также Арахамия назвал уже находящиеся в работе вопросы. А именно:

1. Относительно людей с инвалидностью и ухаживающих за ними оставим все в редакции действующего законодательства.

2. Просмотрим еще раз подход к аспирантам. Финального решения нет, будем искать компромисс.

3. Точно неприемлемы нормы по блокированию личных счетов граждан. Не вижу в Раде тех, кто бы такое поддерживал.

"Должны сбалансировать интересы военного командования, бизнеса и граждан. Задача не из легких, работы будет много", - добавил он, отметив, что также идет работа в межфракционной рабочей группе над другими пунктами законопроекта.

Первое чтение законопроекта о мобилизации

Верховная рада 7 февраля одобрила в первом чтении законопроект об усилении мобилизации. 243 народных депутатов поддержали проект закона, 12 проголосовали против и воздержались - 45.

Напомним, новый законопроект о мобилизации был внесен Раду 30 января после доработки. Это уже вторая попытка изменить нормы мобилизации в Украине. При этом, и ко второму документу оказалось не меньше вопросов, чем к первому его варианту.

Например, ранее в комментарии для материала РБК-Украина заместитель главы комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев указывал как минимум на два спорных момента, которые касались людей с инвалидностью, третьей группы в том числе, и повесток по электронному кабинету.

После того, как законопроект был принят в первом чтении, в Минобороны Украины заявили, что при подготовке документа о мобилизации ко второму чтению команда Министерства обороны Украины проработает с профильным комитетом Верховной рады все предложения по улучшению закона. Кроме того, на протеворечивость норм, которые содержит законопроект указывал и уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Подробнее о том, почему правительство отозвало первый вариант законопроекта, читайте в материале РБК-Украина "Отбили подачу. Почему Рада завернула закон о мобилизации и кто поссорил "слуг народа" с Банковой".