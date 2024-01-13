Отбили подачу. Почему Рада завернула закон о мобилизации и кто разругал "слуг народа" с Банковой

В конце прошлого года Кабмин внес в парламент законопроект о новых правилах мобилизации, вызвавших резонанс в обществе и в самой Раде. В течение недели, пока депутаты думали, что делать с этим документом, в комитете по нацбезопасности захотели провести изменения в руководстве - уволить с поста заместителя главы Марьяну Безуглу. Почему правительство отозвало свой законопроект и как сорвалось голосование за отставку Безуглой - в материале РБК-Украина.

"Мы недооценили реакцию народа", – сказал в разговоре с РБК-Украина собеседник в президентском окружении, комментируя итог трехнедельных дискуссий вокруг законопроекта о мобилизации. При этом, по его словам, предугадать народное возмущение было несложно. Достаточно вспомнить историю с обязательной вакцинацией от ковида или продажу лекарств по рецептам – украинский народ не любит, когда власть его резко в чем-то ограничивает, чего бы это ни касалось.

После многодневных консультаций в парламенте законопроект о мобилизации в итоге был отозван Кабмином на доработку. Коммуникация этой темы с обществом была провалена, это признают все собеседники РБК-Украина в команде власти. По сути, так и не приняв по факту никаких законодательных изменений, она получила в свой адрес огромную порцию общественного негатива.

При этом, как сказал собеседник в "Слуге народа", все закончилось еще не так плохо, как могло бы. Хуже было бы, если бы законопроект в его нынешнем виде вынесли на рассмотрение в сессионный зал. "Провал-минимум – это если бы мы его приняли в таком виде в первом чтении, понеслась бы тотальная зрада, никто бы не разбирался, в первом это чтении, во втором, какие там есть рекомендации комитета и т.д. А провал-максимум – если бы мы вынесли в зал и не набрали 226 голосов. Тогда все “соловьевы” кричали бы, что вот, посмотрите, украинцы на самом деле не хотят воевать, депутаты тоже не поддерживают мобилизацию и все такое прочее", – сказал собеседник.

Но и завершение нынешнего, первого сезона мобилизационной истории в парламенте воспринимают без особого оптимизма. Как в итоге поменяют правила мобилизации, когда это случится, и – главное – как новый мобилизационный механизм будет работать на практике, в Раде не берутся прогнозировать.

Сбой коммуникации

Масса претензий к законопроекту у нардепов возникла уже с момента его регистрации за неделю до Нового года. А ошибка Кабмина была в том, что с Радой толком никто не советовался относительно его норм, говорит один из представителей парламентской оппозиции. Если бы правительство и Минобороны пошли другим путем – возможно, тогда бы эти разборки не стали публичными и удалось бы избежать ненужного народного возмущения.

"Там проблема даже не столько в самом законопроекте, а в том, как его коммуницировали. Фактически – никак. Поэтому оно все и пошло на самотек. Никто толком не организовал прохождение этого документа в зал", – говорит один из членов оппозиционной фракции.

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук

В результате три дня – 4, 5 и 6 января в комитете обсуждали все статьи и пункты документа. А потом еще три дня – 8, 9 и утром 10 января проводили формальные и неформальные совещания руководителей парламента, фракций, групп и комитетов c Минобороны и Генштабом по поводу того, что делать с этим законопроектом.

"Опций было две. Либо Кабмин его отзывает, или Рада сама возвращает на доработку. Либо парламент принимает его за основу и будет переписывать ко второму чтению. Выбрали самый оптимальный вариант – чтобы Кабмин его отозвал и доработал", – объяснил один из нардепов.

Перспективы мобилизационного законопроекта под куполом менялись стремительно. Так, во вторник глава фракции СН Давид Арахамия с трибуны заявил о том, что Раде все же надо будет принять его в первом чтении, с критическим выводом комитета, а доработать уже ко второму чтению.

Но вскоре ситуация поменялась, после очередного заседания глав фракций и групп в узком формате – тогда и решили, что будет лучше, если Кабмин сразу заберет документ на доработку.

"Очень многие высказались, что проект в таком виде не наберет голосов даже за основу. Здесь свою роль сыграли политические последствия. Представьте, какие будут заголовки: "парламент принял закон о том, чтобы блокировать счета и продавать имущество за неявку в ТЦК". Далеко не все украинцы разберутся, что это только первое чтение и потом в этот документ будут вносить изменения", – объяснил один из влиятельных нардепов.

Больше всего дискуссий в Раде вызвала норма о внесении так называемых "уклонистов" в реестр должников, наряду с отменой отсрочки для людей с инвалидностью 3-й группы. Многие в парламенте настаивают на том, что в доработанном документе эти позиции необходимо убрать. Однако в том, что касается наказаний за неявку в ТЦК – у депутатов и Минобороны пока нет консенсуса.

Конфликт с Безуглой

Вероятно, прийти к компромиссу всем участникам процесса было бы проще, если бы в дело не вмешивалась чистая политика. Так, по информации ряда источников РБК-Украина, изначально на Банковой хотели сделать так, чтобы в целом непопулярную тему мобилизации (если оценивать непопулярность с электоральной точки зрения) коммуницировали прежде всего военные и лично главком Валерий Залужный. В итоге, из этой затеи особо ничего не вышло – хотя и решение вернуть законопроект в Кабмин было подано как совместная идея депутатов и военных. Впрочем, попытки "пристегнуть" Залужного к теме мобилизации не прекратятся – по словам одного из собеседников издания, именно его определят докладчиком по законопроекту, когда документ наконец-то доберется до сессионного зала.

"Посмотрите, к Залужному же ничего не "липнет", хотя ТЦК – это чисто его зона ответственности. Когда кого-то пакуют на улице, то виноват кто угодно: сами ТЦКшники, их военком-начальник, более общо – власть, президент, Кабмин, депутаты, "Слуга народа", кто угодно, только не Залужный", – отметил один из собеседников.

А параллельно с перипетиями мобилизационного законопроекта в парламенте развивалась другая история, связанная с гиперактивной замглавы профильного комитета по нацбезопасности Марьяной Безуглой. И эта история внесла дополнительный хаос в и без того проблемные дебаты вокруг законопроекта – в частности, спровоцировав едва ли не первое за время полномасштабной войны блокирование парламентской трибуны.

Президент Владимир Зеленский и главком Валерий Залужный

Безуглая уже давно и жестко критикует Валерия Залужного, и градус этой критики со временем только нарастал. На скандал вокруг заявлений нардепа внимание президента Владимира Зеленского несколько недель назад обратили журналисты. Но глава государства не стал на чью-то сторону, заявив, что это “сложные вопросы” для него, но времени на них нет.

Большую активность Безуглая развернула и во время подготовки мобилизационного законопроекта. Но в понедельник комитет по нацбезопасности единогласным решением поддержал отстранение Безуглой с должности. По регламенту, окончательное решение на этот счет должна была принять вся Верховная рада. Но до сессионного зала соответствующее постановление так и не дошло.

Собеседники в "Слуге народа" утверждают, что голосование за отставку Безуглой с поста замглавы комитета не было согласовано с Офисом президента, который, по общепринятому мнению, всегда стоял за Безуглой.

"Просто она всех достала своими выходками и непонятными заявлениями. Представьте, что у вас в комитете есть абсолютно неуправляемый человек, который постоянно делает какие-то несогласованные заявления от имени комитета. А всем потом приходится оправдываться и тому подобное. Мало кто бы хотел работать с таким человеком", – признается один из представителей комитета.

Другой источник в президентской фракции уточнил, что последней каплей стала ситуация, случившаяся 17 декабря. Их коллега из СН, Алексей Мовчан рассказал в Facebook о смерти его девятимесячного ребенка. В тот же день Безуглая написала о том, как "сложно сохранять стойкость" и "веру в себя", когда нардепов "гонят из парламента", "дегуманизируют" и "обесценивают уникальную роль и работу единого законодательного органа страны". Она перечислила, с какими проблемами сталкиваются ее коллеги, вероятно, имея в виду, что депутаты – такие же люди, как и все. Безуглая также упомянула в публикации о трагедии в семье Мовчана, чем не на шутку рассердила очень многих нардепов из "Слуги".

"Ты хуже животного, что даже такое невероятное горе использовала ради своего больного пиара", – написала в комментариях ее коллега по фракции СН Виктория Кинзбурская.

Собеседники в Раде говорят, что на Банковой были недовольны самодеятельностью комитета. Именно поэтому вопрос по Безуглой так и не попал в среду на голосование в зал. "Арахамия просто пришел и сказал, что он против. Вот и Стефанчук не поставил на голосование", – описывает те события один из нардепов от СН. И после того как оппозиция заблокировала трибуну, требуя голосования за отставку, спикер Стефанчук просто закрыл заседание.

"Кто бы что ни говорил, а Марьяну в ОП считают своим человеком. Потому и притормозили ее отставку. Условно говорят так: многие месседжи, которые появлялись со стороны Безуглой, появлялись не по ее собственной инициативе", – отметил один из парламентариев.

Другой собеседник уточнил, что на самом деле Офису не понравился сам резонанс, поднявшийся вокруг этой истории, а не то, что тронули Безуглую. По его словам, на Банковой не понимают, почему глава комитета Александр Завитневич позволил разрастись конфликту, а не сумел его погасить внутри.

"Потому и на одном из совещаний в ОП прозвучало такое: мол, если глава комитета не может навести порядок внутри, то, может, Завитневича следует отправить в отставку вместе с Безуглой? Хотя на самом деле у меня есть сомнения, что сверху действительно хотят отставки Завитневича", – рассуждает один из членов фракции Зеленского.

В "Слуге народа" Завитневич считается почти что на 100% человеком президента: он решает много задач по линии партии, в том числе на уровне местных ячеек, разруливает конфликты между депутатами, мэрами и прочими партийцами СН на местах.

"На самом деле это ужасно, что в Офисе, по сути, его ставят в один ряд с Безуглой. Даже если бы и вдруг поставили его снятие на голосование, то за это бы точно никто не проголосовал", – отметил еще один из нардепов от СН.

Но что касается дальнейшей судьбы Безуглой в комитете, то сразу несколько источников в Раде говорят, что по состоянию на вчера решение уже было.

Марьяна Безуглая (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

"Все-таки ее отправят в отставку, такая договоренность уже есть. Особенно после того как из-за нее в среду было сорвано голосование. И после ее этих заявлений о выходе из фракции, партии и так далее", – отметил один из членов комитета. Эту информацию изданию подтвердили еще четыре парламентария.

Вечером пятницы Безуглая сообщила, что ее заявления о выходе из фракции и партии СН "официально приняли". Очевидно, ее беспартийный и внефракционный статус будет официально оформлен уже на следующей неделе.

РБК-Украина настойчиво обращалось к Безуглой с просьбой об интервью, чтобы обсудить все актуальные вопросы, – но депутат отказалась.

Второй сезон

Перипетии вокруг Безуглой, конечно, повлияли на судьбу законопроекта о мобилизации, но его подготовка продолжается своим чередом. На данный момент законопроект находится в Минобороны, где его будут адаптировать с учетом депутатских замечаний, потом вынесут на рассмотрение всего Кабмина. Впрочем, по информации РБК-Украина, разработчики настроены пойти на частичное смягчение норм, но общую концепцию при этом оставят – в частности, относительно ограничений для уклонистов (против чего жестко выступают депутаты).

"Пока варианта не видно. Понятно, что надо расширять базу мобилизированных. Но как это сделать без карательных мер для уклонистов, непонятно. Очевидно, будем убирать бронь для депутатов, чиновников и т.д., чтобы показать, что все равны. Практического смысла в этом немного, но иначе народ не поймет", – сказал в разговоре с изданием один из видных "слуг народа".

Еще одна идея – в принципе отказаться от принятия единого большого законопроекта о мобилизации, заменив его несколькими меньшими и тематическими, например, отдельно принять нормы о демобилизации. Но против этого выступают военное руководство – они опасаются, что наступит момент, когда согласно такому закону единовременно получит право на дембель огромное количество военнослужащих, тех, кто пошел в армию в первые месяцы полномасштабной войны. А заменить их будет некому.

В целом же, если мобилизационный законопроект, в каком бы формате он бы не был проголосован, не будет решать проблему с поиском и заменой человеческого ресурса для армии, серьезные проблемы на фронте не заставят себя долго ждать. Тем более, по общепринятому мнению, как минимум в 2024 году война точно не закончится.

Военный и политический интересы здесь заходят в очевидное противоречие, с учетом общей непопулярности темы мобилизации. "В любом случае, виноваты будут депутаты, потому что это мы проголосовали", – сказал один из собеседников в парламенте.

Когда начнется второй сезон мобилизационной истории в парламенте, пока непонятно. Ближайшее заседание Рады состоится во вторник, 16 января. Теоретически парламент может взяться за обновленный законопроект уже тогда (если, конечно, Кабмин и профильный комитет сумеют пройти все процедуры, что весьма сомнительно).

Но дата, конечно, будет неудачной – 16 января исполнится ровно десять лет с момента, когда Верховная рада проголосовала пакет репрессивных законопроектов, направленных против Евромайдана. С учетом этого, 16 января Верховной раде на всякий случай лучше избегать любой активности.