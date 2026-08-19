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Новая утечка GTA VI раскрыла карту и механики: что ждет игроков

15:14 19.08.2026 Ср
3 мин
Разработчики уже посылают жалобы DMCA для блокирования материалов
aimg Ольга Завада
Новая утечка GTA VI раскрыла карту и механики: что ждет игроков Хакеры слили GTA VI из-за отсутствия дисков (скриншот: Rockstar Games)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В сеть попали новые кадры игрового процесса и карта GTA VI. Они раскрыли возврат элементов прокачки из San Andreas, систему чести в стиле Red Dead Redemption и потребность заправлять автомобили.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Push.

Несмотря на все усилия Rockstar Games, уберечь разработку от посторонних глаз до официального релиза, в сети появились новые геймплейные ролики и снимок карты Grand Theft Auto VI.

Детали карты Леониды и первое видео с Джейсоном

Слитная карта штата Леонида (игрового аналога Флориды) демонстрирует крупный мегаполис на востоке, зеленые зоны на севере и западе, а также группу островов на юге. На карте отмечены иконки хранилищ, машин, масок для грабежей и даже аллигаторов.

В первом видео один из двух главных героев, Джейсон, находится в своем приюте у воды:

  • На балконе дома размещены тренажеры, отсылающие в механику тренировок с GTA San Andreas.
  • После точного броска баскетбольного мяча в корзину у героя временно растет показатель фокусировки.
  • В верхней части экрана заметна шкала фокуса и привычный для серии шрифт денежного баланса.
  • Локация полностью совпадает с официальными скриншотами Safehouse на сайте Rockstar.
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Драка, система чести и новые механики авто

Второе видео показывает более динамичные события на дороге. Джейсон разворачивается на мосту в районе The Keys, провоцирует аварию с грузовиком и вступает в драку с водителем.

Во время этой сцены открываются важные игровые элементы:

  • герой ликвидирует оппонента гаечным ключом, а каждый удар тратит шкалу выносливости;
  • после драки игра выдает 2 звезды розыска, а на экране появляется иконка дьявола со знаком минуса, что указывает на наличие системы кармы/чести, как у Red Dead Redemption;
  • у машины появляются подсказки "loadout" и "storage", что намекает на возможность хранения оружия и предметов в багажнике;
  • на панели авто показано название машины и индикатор уровня горючего, поэтому транспорт придется заправлять.
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Почему произошла утечка?

Анонимный хакер, выложивший видео, заявил, что сделал это в знак протеста против политики Rockstar .

Издательство планирует продавать физические копии игры без дисков - только с кодом активации в коробке. Информатор угрожает новыми сливами, если такую политику сохранят.

Напомним, что официальный полноценный показ Grand Theft Auto VI состоится в конце августа - сначала премьера пройдет на платформе Netflix, а позже видео появится на YouTube.

Релиз игры на PS5 и Xbox Series X/S запланирован на 19 ноября.

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