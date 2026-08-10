ua en ru
Пн, 10 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Tech

GTA 6 могут запустить без мультиплеера: Rockstar отложит главную фишку

15:17 10.08.2026 Пн
2 мин
Что можно ожидать от презентации игры?
aimg Ольга Завада
GTA 6 могут запустить без мультиплеера: Rockstar отложит главную фишку Маркетинговая кампания GTA 6 собирает множество слухов (скриншот: Rockstar Games)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В преддверии запланированного релиза Grand Theft Auto VI издатель Take-Two Interactive и студия Rockstar Games готовят масштабную промо-кампанию. Инсайдеры и руководство компании раскрыли новые детали презентаций, сроков запуска мультиплеера и будущих физических изданий.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на обозревателя Джейсона Шреера на YouTube.

30 минут на Netflix - только "приманка"

Официальный старт активной фазы маркетинга запланирован на 27 августа, когда состоится презентация Grand Theft Auto VI: An Extended Look на платформе Netflix.

По данным источников, хронометраж показа составит около 30 минут.

Генеральный директор Take-Two Страусс Зельник в разговоре с журналистами заявил, что августовская презентация - это лишь "аперитив", за которым последует полноценное "основное блюдо и десерт".

Сообщество фанатов предполагает следующий порядок анонсов перед релизом:

  • Август (Extended Look) - краткая сюжетная завязка или подробный обзор главных героев (Джейсона и Лусии).
  • Сентябрь-октябрь - отдельные персонажные трейлеры и первый пространный геймплей.
  • Ноябрь 0 финальный релизный трейлер перед выходом игры.
Читайте больше: Новый показ GTA 6 станет эксклюзивом Netflix: что известно

Мультиплеер GTA 6 Online может задержаться

Несмотря на огромный финансовый потенциал сетевого режима, Rockstar Games, прежде всего, сосредоточена на single-player кампании.

Инсайдер Джейсон Шреер отмечает, что разработчики не планируют в ближайшее время раскрывать подробности новой версии GTA Online.

Ожидается, что новый мультиплеерный режим может выйти через месяц после релиза основной игры или даже позже вместе с будущим выходом ПК-версии.

Также рассматриваются модели распространения по подписке или выпуск в формате отдельного безвозмездного клиента с микротранзакциями.

Больше интересного: GTA 6 могут снова перенести: эксразработчик Rockstar объяснил почему

Слухи о Collector's Edition и физических дисках

На фоне того, что актуальные предзаказы предлагают только стандартные и цифровые расширенные версии (с кодом в коробке для консолей), в сети появились слухи о подготовке полноценного коллекционного издания (Collector's Edition).

Инсайдеры с форума NeoGaf отмечают , что во время презентации 27 августа может быть анонсировано третье издание игры, которое будет содержать реальный мерч - в частности, тематическую одежду и сувениры.

В то же время, Страусс Зельник подчеркнул, что игровая индустрия почти полностью перешла в "цифру", ведь 90 процентов доходов компании приходится на цифровые продажи.

Поэтому даже в случае релиза Collector's Edition оно, скорее всего, не будет содержать физический диск Blu-ray, а ограничится цифровым кодом активации внутри коллекционной коробки.

Еще больше интересного:

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
PlayStation Xbox Игры
Новости
Россия планирует выпускать по Украине 200 баллистических ракет за одну атаку, - "Мадяр"
Россия планирует выпускать по Украине 200 баллистических ракет за одну атаку, - "Мадяр"
Аналитика
"Москва пылала дважды": что стоит за рекордными ударами украинских дронов
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина "Москва пылала дважды": что стоит за рекордными ударами украинских дронов