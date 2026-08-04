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Карту GTA 6 уже можно исследовать: ее воспроизвели в Cities: Skylines 2

15:18 04.08.2026 Вт
2 мин
Энтузиаст создал масштабную карту долгожданной игры в симуляторе
aimg Ольга Завада
Карту GTA 6 уже можно исследовать: ее воспроизвели в Cities: Skylines 2 Фанат собрал карту GTA 6 в Cities: Skylines 2 (скриншот: YouTube-канал noasden)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Фанаты нашли способ "прогуляться" по миру GTA 6 еще до официального релиза игры. Один из моддеров воспроизвел карту Вайс-Сити и штата Леонида в Cities: Skylines 2, добавив городской трафик и пешеходов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на GTA Boom.

При создании трехмерной модели автор опирался на анализ официальных трейлеров, скриншотов и картографические данные фанатского проекта map.stateofleonida.net.

В отличие от двумерных интерактивных карт в веб-браузерах, симуляция Cities: Skylines 2 позволяет оценить масштабы и архитектуру мегаполиса с перспективы улиц в масштабе 1:1.

Благодаря встроенным механикам симулятора локация получила динамическое изменение погодных условий и полноценную систему автомобильного движения.

Исследовать карту в игре Cities: Skylines 2 можно, загрузив модификацию по идентификатору ID# 153426.

Читайте больше: Rockstar ограничила GTA 6 на PS5: Xbox получил важное преимущество

Масштабы и детализация воссозданного мира

Виртуальная карта охватывает не только центральные районы Вайс-Сити и Вайс-Бич, но и близлежащие территории, в том числе острова Леонида-Кис и город Порт-Геллхорн.

Особенности созданной модели открытого мира:

  • Подробное воспроизведение береговой линии, пляжных зон и городских кварталов;
  • Симуляция пешеходного потока и городского транспорта в реальном времени;
  • Высокая точность по сравнению с официальными промоматериалами Rockstar Games, хотя автор отмечает возможность небольших погрешностей.

Отметим, что кроме главных персонажей Rockstar уже подтвердила целый ряд актеров второго плана. Среди них - ценитель пива и теорий заговора Кел Хэмптон (Cal Hampton), владелец ночного клуба Буби Айк (Boobie Ike) и опытный грабитель банков Рауль Баутиста (Raul Bautista).

Ожидание новых официальных материалов

Создание подобных масштабных фанатских моделей обусловлено продолжительной паузой в маркетинговой кампании разработчиков.

В то же время, инсайдеры и аналитики ожидают, что компания Rockstar Games и холдинг Take-Two Interactive могут презентовать третий трейлер или геймплейные кадры GTA 6 уже в ближайшее время.

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