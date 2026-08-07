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Новый показ GTA 6 станет эксклюзивом Netflix: что известно

12:12 07.08.2026 Пт
3 мин
Почему стриминг получил эксклюзивные права?
aimg Ольга Завада
Новый показ GTA 6 станет эксклюзивом Netflix: что известно Netflix выкупил права на эксклюзивный показ GTA 6 (скриншот: Rockstar Games)
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Rockstar Games назвала дату большого показа Grand Theft Auto 6. Уже 27 августа студия продемонстрирует свежие материалы игры, однако просмотреть их можно будет только на Netflix.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Rockstar Games.

Последний официальный трейлер игры выходил больше года назад, поэтому новый расширенный показ вызвал большой ажиотаж среди гем-сообщества.

Стриминговая площадка получила временные эксклюзивные права на трансляцию.

Так, подписчики Netflix смогут просмотреть ролик 27 августа в 15:00 по североамериканскому восточному времени (ET);

На YouTube и других платформах видео появится через 6 часов - в 21:00 ET в тот же день.

Такое окно эксклюзивности окажется существенным для зрителей в Европе и Азии, поскольку будет определять, смотреть ли показ вечером или уже на следующее утро.

Изменение стратегии Rockstar и интерес Netflix

Ранее все промо-материалы и трейлеры игр студии Rockstar выходили на традиционных видеохостингах, прежде всего, на официальном канале в YouTube.

Партнерство с сервисом Netflix подчеркивает изменения в области цифрового контента:

  • Netflix стремится закрепить за собой статус площадки для важных событий в медиаиндустрии;
  • сервис инвестирует в право первого показа, чтобы привлечь внимание геймеров;
  • границы между традиционным стримингом кино и игровыми анонсами постепенно размываются.

Для большинства пользователей, не имеющих подписки, это означает лишь небольшую паузу перед появлением видео в свободном доступе на YouTube.

Со всем тем, что вокруг Grand Theft Auto 6 вспыхнула новая дискуссия еще до релиза игры. Причиной стали слухи об ограничении до 30 FPS на консолях, из-за которого многие игроки могут отказаться от покупки на старте.

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Технические решения разработчиков могут помешать релизу?

Недавний вопрос об отношении игроков к возможному ограничению кадровой частоты в GTA 6 на уровне 30 FPS показал неожиданные результаты:

  • 56 процентов респондентов заявили, что предел в 30 FPS станет поводом для полного игнорирования консольного релиза. Они готовы ждать выхода версии для ПК.
  • 15,6 процента опрошенных решили занять выжидательную позицию и оценить состояние игры после выхода, хотя не исключают покупки под влиянием общего ажиотажа.
  • 26,4 процента пользователей приобретут игру в любом случае, поскольку считают релиз GTA 6 главным событием десятилетия, которое нельзя пропускать.

Эксперты отмечают, что подобные показатели вряд ли помешают игре установить абсолютные рекорды продаж.

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