Новий злив GTA VI розкрив карту і механіки: що чекає на гравців

У мережу потрапили нові кадри ігрового процесу та карта GTA VI. Вони розкрили повернення елементів прокачки з San Andreas, систему честі у стилі Red Dead Redemption та потребу заправляти авто.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Push .

Попри всі зусилля Rockstar Games уберегти розробку від сторонніх очей до офіційного релізу, у мережі з'явилися нові геймплейні ролики та знімок карти Grand Theft Auto VI.

Деталі карти Леоніди та перше відео з Джейсоном

Злита карта штату Леоніда (ігрового аналога Флориди) демонструє великий мегаполіс на сході, зелені зони на півночі та на заході, а також групу островів на півдні. На карті помічені іконки сховищ, машин, масок для грабежів та навіть алігаторів.

У першому відео один із двох головних героїв, Джейсон, перебуває у своєму притулку біля води:

На балконі будинку розміщено тренажери, що відсилає до механіки тренувань із GTA San Andreas.

Після влучного кидка баскетбольного м'яча в кошик у героя тимчасово зростає показник фокусу.

У верхній частині екрана помітні шкала фокусу та звичний для серії шрифт грошового балансу.

Локація повністю збігається з офіційними скріншотами Safehouse на сайті Rockstar.

Бійка, система честі та нові механіки авто

Друге відео демонструє більш динамічні події на дорозі. Джейсон розвертається на мосту в районі The Keys, провокує аварію з вантажівкою та вступає у бійку з водієм.

Під час цієї сцени розкриваються важливі ігрові елементи:

Герой ліквідовує оппонента гайковим ключем, а кожен удар витрачає шкалу витривалості.

Після бійки гра видає 2 зірки розшуку, а на екрані з'являється іконка диявола зі знаком мінусу, що вказує на наявність системи карми/честі, як у Red Dead Redemption.

Біля машини з'являються підказки "loadout" та "storage", що натякає на можливість зберігати зброю та предмети в багажнику.

На панелі авто показано назву машини та індикатор рівня пального, тож транспорт доведеться заправляти.

Чому стався витік?

Анонімний хакер, який виклав відео, заявив, що зробив це на знак протесту проти політики Rockstar.

Видавництво планує продавати фізичні копії гри без дисків - лише з кодом активації у коробці. Інформатор погрожує новими зливами, якщо таку політику збережуть.

Нагадаємо, що офіційний повноцінний показ Grand Theft Auto VI відбудеться наприкінці серпня - спочатку прем'єра пройде на платформі Netflix, а пізніше відео з'явиться на YouTube.

Реліз гри на PS5 та Xbox Series X/S заплановано на 19 листопада.