Новое правительство Польши может расторгнуть часть международных договоров: подробности

В последние годы Варшава подписала соглашения о закупке оружия у Южной Кореи на миллиарды долларов в рамках усилий по наращиванию вооруженных сил в ответ на вторжение России в Украину.

Однако в ноябре сообщалось, что Сеул обеспокоен сменой правительства и нехваткой средств, а также тем, что эти факторы могут поставить под угрозу некоторые сделки.

На этом фоне правительство Южной Кореи провело встречу с местными крупными банками, которые могли бы выделить Польше кредиты для покупки оружия на сумму 22 млрд долларов.

"Соглашения, подписанные предыдущим правительством, могут быть признаны недействительными. После 15 октября (выборов в польский парламент – ред.) министры должны были ограничиться управлением государством и не тратить государственные деньги", - заявил спикер парламента Шимон Головня.

Кандидат в министры обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш также сообщил, что соглашения, подписанные правительством после 15 октября, будут подлежать "анализу и оценке". По его словам, важно направить инвестиции в польскую оружейную промышленность.

Действующий министр обороны Мариуш Блащак заявил, что пересмотр контрактов, о которых говорила Косиняк-Камыш, равносилен объявлению об их расторжении.

"Они будут популистски говорить, что мы заменим технику из Кореи на технику польской оружейной промышленности, и мы останемся ни с чем", - заявил он.

Новое правительство в Польше

Парламентские выборы в Польше прошли 15 октября, и по их результатам определились 460 членов Сейма. По итогам выборов оппозиция получила большинство: "Гражданская платформа" под руководством бывшего президента Европейского совета Дональда Туска, альянс "Третий путь" и Левая партия. В ноябре проевропейские партии Польши достигли соглашения о коалиции.

Главный кандидат в премьеры Дональд Туск ожидает, что голосование за правительство от оппозиции также состоится 11 декабря, а 13 декабря оно будет приведено к присяге.

Позже стало известно, что сегодня, 11 декабря, Сейм Польши проведет голосование о вотуме доверия правительству и изберет нового премьер-министра страны.