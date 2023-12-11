Новий уряд Польщі може розірвати частину міжнародних договорів: подробиці

В останні роки Варшава підписала угоди про закупівлю зброї у Південної Кореї на мільярди доларів у рамках зусиль щодо нарощування збройних сил у відповідь на вторгнення Росії до України.

Однак у листопаді повідомлялося, що Сеул стурбований зміною уряду та нестачею коштів, а також тим, що ці фактори можуть поставити під загрозу деякі угоди.

На цьому фоні уряд Південної Кореї провів зустріч із місцевими великими банками, які могли б виділити Польщі кредити на купівлю зброї на суму 22 млрд доларів.

"Угоди, підписані попереднім урядом, можуть бути визнані недійсними. Після 15 жовтня (виборів до польського парламенту – ред.) міністри мали обмежитися управлінням державою та не витрачати державні гроші", - заявив спікер парламенту Шимон Головня.

Кандидат у міністри оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш також повідомив, що угоди, підписані урядом після 15 жовтня, підлягатимуть "аналізу та оцінці". За його словами, важливо спрямувати інвестиції у польську збройову промисловість.

Чинний міністр оборони Маріуш Блащак заявив, що перегляд контрактів, про які говорила Косиняк-Камиш, рівносильний оголошення про їхнє розірвання.

"Вони популістськи будуть говорити, що ми замінимо техніку з Кореї на техніку польської збройової промисловості, і ми залишимося ні з чим", - заявив він.

Новий уряд у Польщі

Парламентські вибори в Польщі відбулися 15 жовтня і за їх результатами визначилися 460 членів Сейму. За підсумками виборів опозиція отримала більшість: "Громадянська платформа" під керівництвом колишнього президента Європейської ради Дональда Туска, альянс "Третій шлях" та Ліва партія. У листопаді проєвропейські партії Польщі дійшли згоди про коаліцію.

Головний кандидат у прем'єри Дональд Туск очікує, що голосування за уряд від опозиції також відбудеться 11 грудня, а 13 грудня його приведуть до присяги.

Пізніше стало відомо, що сьогодні, 11 грудня, Сейм Польщі проведе голосування про вотум довіри уряду та обере нового прем'єр-міністра країни.