Новое правительство Франции пережило два вотума недоверия в парламенте

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню, недавно переназначенный на должность, успешно пережил два последовательных голосования о недоверии в Национальном собрании, которые состоялись 16 октября.

Несмотря на попытки оппозиции устранить правительство, кабинет Лекорню сохранил свои полномочия. Первую инициативу левых партий поддержали 271 депутат, однако для ее принятия не хватило 18 голосов.

Вторая попытка, организованная ультраправым "Национальным объединением" под руководством Марин Ле Пен, получила лишь 144 голоса.

По данным СМИ, теперь главным испытанием для правительства Лекорню станет принятие государственного бюджета в условиях глубоких политических противоречий в парламенте.