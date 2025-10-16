Новий уряд Франції пережив два вотуми недовіри в парламенті

Що передувало

Нагадаємо, 6 жовтня прем’єр-міністр Франції Себастьєн Лекорню подав у відставку після хвилі критики з боку опозиції. На посаді він пробув менше місяця - з моменту свого призначення 9 вересня.

Президент Емманюель Макрон прийняв відставку, але вже 10 жовтня знову призначив Лекорню главою уряду після кількох днів консультацій.

11 жовтня перепризначений прем’єр пояснив, що його головне завдання - ухвалення державного бюджету Франції на 2026 рік, додавши, що "не тримається за посаду" і "не хоче бути проблемою".

Згодом Макрон попередив, що у разі висловлення недовіри уряду Лекорню він не шукатиме нового прем’єра, а розпустить парламент.

Чи загрожує Україні зміна урядів у Франції? Відповідь на це дав голова французької делегації до ПАРЄ Бертран Буікс.