Новое правительство Франции пережило два вотума недоверия в парламенте

Четверг 16 октября 2025 14:35
Новое правительство Франции пережило два вотума недоверия в парламенте Фото: Себастьян Лекорню (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Новому правительству Франции во главе с премьером Себастьеном Лекорню удалось удержать позиции. Ни один из двух вотумов недоверия не прошел голосование в парламенте 16 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV.

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню, недавно переназначенный на должность, успешно пережил два последовательных голосования о недоверии в Национальном собрании, которые состоялись 16 октября.

Несмотря на попытки оппозиции устранить правительство, кабинет Лекорню сохранил свои полномочия. Первую инициативу левых партий поддержали 271 депутат, однако для ее принятия не хватило 18 голосов.

Вторая попытка, организованная ультраправым "Национальным объединением" под руководством Марин Ле Пен, получила лишь 144 голоса.

По данным СМИ, теперь главным испытанием для правительства Лекорню станет принятие государственного бюджета в условиях глубоких политических противоречий в парламенте.

Что предшествовало

Напомним, 6 октября премьер-министр Франции Себастьен Лекорню подал в отставку после волны критики со стороны оппозиции. На посту он пробыл меньше месяца - с момента своего назначения 9 сентября.

Президент Эмманюэль Макрон принял отставку, но уже 10 октября снова назначил Лекорню главой правительства после нескольких дней консультаций.

11 октября переназначенный премьер объяснил, что его главная задача - принятие государственного бюджета Франции на 2026 год, добавив, что "не держится за должность" и "не хочет быть проблемой".

Впоследствии Макрон предупредил, что в случае выражения недоверия правительству Лекорню он не будет искать нового премьера, а распустит парламент.

Грозит ли Украине смена правительств во Франции? Ответ на это дал глава французской делегации в ПАСЕ Бертран Буикс.

