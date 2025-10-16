Новий уряд Франції пережив два вотуми недовіри в парламенті

Новому уряду Франції на чолі з прем’єром Себастьєном Лекорню вдалося втримати позиції. Жоден з двох вотумів недовіри не пройшов голосування у парламенті 16 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFMTV .

За даними ЗМІ, тепер головним випробуванням для уряду Лекорню стане ухвалення державного бюджету в умовах глибоких політичних суперечностей у парламенті.

Друга спроба, організована ультраправим "Національним об’єднанням" під керівництвом Марін Ле Пен, отримала лише 144 голоси.

Попри спроби опозиції усунути уряд, кабінет Лекорню зберіг свої повноваження. Першу ініціативу лівих партій підтримали 271 депутат, однак для її ухвалення не вистачило 18 голосів.

Прем’єр-міністр Франції Себастьєн Лекорню, нещодавно перепризначений на посаду, успішно пережив два послідовні голосування щодо недовіри в Національних зборах, які відбулися 16 жовтня.

Що передувало

Нагадаємо, 6 жовтня прем’єр-міністр Франції Себастьєн Лекорню подав у відставку після хвилі критики з боку опозиції. На посаді він пробув менше місяця - з моменту свого призначення 9 вересня.

Президент Емманюель Макрон прийняв відставку, але вже 10 жовтня знову призначив Лекорню главою уряду після кількох днів консультацій.

11 жовтня перепризначений прем’єр пояснив, що його головне завдання - ухвалення державного бюджету Франції на 2026 рік, додавши, що "не тримається за посаду" і "не хоче бути проблемою".

Згодом Макрон попередив, що у разі висловлення недовіри уряду Лекорню він не шукатиме нового прем’єра, а розпустить парламент.

