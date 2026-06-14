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Новый украинский БПЛА работает без GPS: для чего создали Wardog TRN

08:12 14.06.2026 Вс
3 мин
Дрон позволяет удерживать стабильный цифровой канал с другими БПЛА
aimg Ольга Завада
Новый украинский БПЛА-ретранслятор стал доступным для армии (скриншот: Roboneers)

Украинская компания Roboneers представила Wardog TRN - специализированный БПЛА, созданный для решения другой критической проблемы фронта: обеспечение устойчивой радиосвязи, телеметрии и видеопотока там, где работают мощные вражеские глушилки или мешает сложный рельеф.

Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на материал Оборонки.

Технические возможности платформы

Главная задача Wardog TRN заключается в развертывании мобильной радиосети в воздухе. Когда наземные антенны не могут пробить сигнал через плотную городскую застройку, леса или холмы, дрон поднимается на высоту до 900 метров и начинает работать как мощный ретранслятор.

Характеристики:

  • тактический радиус действия составляет до 10 километров;
  • максимальная высота полета достигает 900 метров;
  • продолжительность непрерывного пребывания в воздухе составляет до 1 часа;
  • крейсерская скорость аппарата равна 68 км/ч;
  • грузоподъемность позволяет нести до 3 килограммов ретрансляционного оборудования.

Беспилотник использует защищенный цифровой канал на частоте 2,4 ГГц. Стабильность полета обеспечивает передовая оптическая инерциальная навигационная система. Она позволяет аппарату ориентироваться в пространстве днем и ночью с помощью внутренних датчиков и алгоритмов, даже если противник полностью подавил спутниковую навигацию GPS.

Украинский дрон Wardog TRN получил инерциальную систему (скриншот: Roboneers)

Работа в тандеме

Новинка разрабатывалась как технологическое дополнение к первому дрону линейки - Wardog Scout. Вместе они формируют единый закрытый контур для подразделений на передовой.

Модель Scout ведет классическое наблюдение: фиксирует объекты в видимом и инфракрасном спектрах и транслирует картинку в 4K благодаря камере с мощным зумом.

В это время модель TRN держит над полем боя защищенный цифровой коридор, по которому тяжелая оптическая информация без задержек поступает к операторам и соседним ударным квадрокоптерам.

Такой подход позволяет выводить разведывательные аппараты на максимальную дальность без риска потерять управление из-за радиоэлектронного противодействия.

Читайте больше: Дроны стали менее заметными для ПВО: как новая технология усложняет их сбивание

Доступность для Сил обороны

Оба беспилотника базируются на общей платформе, что значительно упрощает логистику, ремонт и обучение экипажей. Подразделения Сил безопасности и обороны Украины уже имеют возможность официально заказывать комплексы Scout и Wardog TRN. Техника добавлена на государственный технологический маркетплейс Brave1 Market, где ее можно приобрести за е-баллы.

Разработчики из Roboneers известны также другими роботизированными решениями: ранее они успешно интегрировали известный дистанционный боевой модуль Сабля МК-19 на свою наземную гусеничную платформу Воля-Е, которая прошла полный цикл огневых испытаний на полигонах.

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