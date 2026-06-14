Новий український БПЛА працює без GPS: для чого створили Wardog TRN

Технічні можливості платформи

Головне завдання Wardog TRN полягає у розгортанні мобільної радіомережі у повітрі. Коли наземні антени не можуть пробити сигнал через щільну міську забудову, ліси чи пагорби, дрон підіймається на висоту до 900 метрів і починає працювати як потужний ретранслятор.

Характеристики:

тактичний радіус дії становить до 10 кілометрів;

максимальна висота польоту сягає 900 метрів;

тривалість безперервного перебування у повітрі становить до 1 години;

крейсерська швидкість апарата дорівнює 68 км/год;

вантажність дозволяє нести до 3 кілограмів ретрансляційного обладнання.

Безпілотник використовує захищений цифровий канал на частоті 2,4 ГГц. Стабільність польоту забезпечує передова оптична інерціальна навігаційна система. Вона дозволяє апарату орієнтуватися у просторі вдень і вночі за допомогою внутрішніх датчиків та алгоритмів, навіть якщо супротивник повністю придушив супутникову навігацію GPS.

Український дрон Wardog TRN отримав інерціальну систему (скриншот: Roboneers)

Робота у тандемі

Новинка розроблялася як технологічне доповнення до першого дрона лінійки - Wardog Scout. Разом вони формують єдиний закритий контур для підрозділів на передовій.

Модель Scout веде класичне спостереження: фіксує об’єкти у видимому та інфрачервоному спектрах і транслює картинку у 4K завдяки камері з потужним зумом.

У цей час модель TRN тримає над полем бою захищений цифровий коридор, яким важка оптична інформація без затримок надходить до операторів та сусідніх ударних квадрокоптерів.

Такий підхід дозволяє виводити розвідувальні апарати на максимальну дальність без ризику втратити керування через радіоелектронну протидію.

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Доступність для Сил оборони

Обидва безпілотники базуються на спільній платформі, що значно спрощує логістику, ремонт і навчання екіпажів. Підрозділи Сил безпеки та оборони України вже мають можливість офіційно замовляти комплекси Scout та Wardog TRN. Техніка додана на державний технологічний маркетплейс Brave1 Market, де її можна придбати за е-Бали.

Розробники з Roboneers відомі також іншими роботизованими рішеннями: раніше вони успішно інтегрували відомий дистанційний бойовий модуль Шабля МК-19 на свою наземну гусеничну платформу Воля-Е, яка пройшла повний цикл вогневих випробувань на полігонах.