Новый Гражданский кодекс доработают, но впереди сложные дебаты, - Качка

Об этом на брифинге в Киеве сказал вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка в ответ на вопрос РБК-Украина .

Как отметил Качка, большинство критических замечаний по новой редакции Кодекса касаются книги о семейном праве.

"Поэтому сейчас самое время между первым и вторым чтением добавить необходимые поправки, и они будут внесены, и перед голосованием во втором чтении состоятся действительно сложные инклюзивные дебаты. Понадобится несколько месяцев, прежде чем он будет подготовлен, потому что единственный способ обеспечить легитимность Гражданского кодекса и частного права в целом - это его принятие обществом", - сказал он.

Дебаты по проекту нового Гражданского кодекса, по словам вице-премьера, на самом деле помогают консолидировать все вопросы, которые необходимо решить в законодательстве.

"Но все эти вопросы в основном связаны с семейным правом, вопросами дискриминации, и мы, как правительство, действительно стремимся обеспечить надлежащее урегулирование всех этих тем украинским законодательством", - резюмировал Качка.