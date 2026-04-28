Брак с 14 лет не разрешат? Стефанчук поставил точку в слухах о Гражданском кодексе

Верховная Рада Украины приняла обновленный проект Гражданского кодекса, из которого исключены нормы, вызвавшие наибольший общественный резонанс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука.

Голосование за обновленный документ

28 апреля народные депутаты поддержали доработанный проект Гражданского кодекса №15150.

Этот вариант стал переработанной редакцией предыдущего документа, который ранее подвергся критике из-за спорных положений, в том числе о возможном снижении брачного возраста.

Что изменили в проекте

Как сообщил Стефанчук, норма о возможности заключения брака с 14 лет исключена. В документе закреплен возраст с 16 лет.

Также не вводится запрет на расторжение брака во время беременности жены или в течение года после рождения ребенка.

Дополнительно в обновленной версии отсутствуют положения, которые могли бы трактоваться как принуждение к вступлению в брак. Не предусмотрено и ужесточение оснований для изъятия детей.

Без изменений в ключевых вопросах

Глава парламента уточнил, что положения, касающиеся детей, родительских прав и усыновления, остались без корректировок.

Юридический статус помолвки уже закреплен в действующем законодательстве и переносится в новый кодекс без изменений.

Кроме того, норма о браке как союзе мужчины и женщины остается неизменной, поскольку закреплена в Конституции Украины.

Реакция на критику

По словам спикера, именно положения, вызвавшие наибольшую критику, были исключены из финальной версии документа.

Таким образом, обновленный проект не содержит норм, которые ранее стали предметом общественной дискуссии.