Новый прогноз ВВП: Украина растет на 2%, Россия остановилась

Фото: как растет экономика, и какие показатели России (GettyImages)
Автор: Оксана Тесленко

В планах правительства Украины на 2026 год рост валового внутреннего продукта - 2%, на 2027 год - 5%. Это очень отличается от показателей РФ, где рост с каждым месяцем замедляется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра экономики Украины Алексея Соболева во время часа вопросов к правительству в Раде.

По его словам, по предварительным оценкам Минэкономики, с августа 2024 по август 2025 год был зафиксирован рост более 5%, примерно 5,3%.

Главные импульсы стали наращивание активности в строительстве, перерабатывающей промышленности и в сельском хозяйстве.

"Вы будете видеть во второй половине года вот такой рост. И это очень отличается от показателей России, где рост с каждым месяцем замедляется и достигнет почти ноль процента...", - отметил Соболев.

 

Напомним, в Украине призывают к созданию новой экосистемы для развития добывающей отрасли.

Как писали ранее, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, год войны стоит Украине примерно 120 млрд долларов.

Правительство ожидает, что война продлится в течение следующего 2026 года. Из-за этого соотношение долга к ВВП вырастет до 106%, а номинальный долг превысит 10 трлн гривен.

