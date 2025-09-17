Зеленский назвал "план А" и "план Б" для Украины на следующий год
Украина подготовила два плана на 2026 год. Один из них предусматривает завершение войны с Россией.
Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции с главой Европарламента Робертой Метсолой.
Глава государства отметил, что стоимость одного года для Украины в условиях полномасштабной войны с Россией - 120 миллиардов долларов. 60 млрд долларов дает украинский бюджет и еще 60 млрд нужно найти на следующий год.
"Я надеюсь, что мы завершим эту войну. Но в любом случае "план А" - это завершить войну. "План Б" - 120 миллиардов. И это большой вызов", - подчеркнул Зеленский.
По его словам, при условии прекращения огня или предоставления Украине гарантий безопасности Украине уже надо будет меньше средств.
"В любом случае вы должны понимать объем этого вопроса. Вот почему мы много говорим об этих средствах", - добавил он.
Прогнозы по завершению войны
Напомним, вчера, 16 сентября, министр финансов США Скотт Бессент предполагал, что война России против Украины может завершиться в течение 2-3 месяцев, если страны Европы введут жесткие тарифы против тех стран, которые покупают у России нефть.
При этом генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что он не оптимистичен в контексте возможного завершения войны РФ против Украины в краткие сроки.
По его словам, позиции Украины и России слишком отличаются.