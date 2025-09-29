ua en ru
Пн, 29 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Apple готовит рекордное количество iPhone: чего ждать в 2026 году

Понедельник 29 сентября 2025 12:45
UA EN RU
Apple готовит рекордное количество iPhone: чего ждать в 2026 году В 2026 году Apple представит сразу пять iPhone (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Когда-то все было просто: в 2007 году Apple выпустила первый iPhone, и выбор был очевиден. Сегодня же покупатели выбирают из шести моделей - четырех новых и двух прошлых поколений. По данным аналитиков, в 2026 году линейка станет самой запутанной в истории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильный ресурс 9to5Mac.

Как менялась стратегия Apple

Одна модель за раз

До 2013 года Apple придерживалась классической схемы: один iPhone в год. Так появлялись iPhone 3G, 3GS, 4, 4S, 5 и 5S.

Два устройства одновременно

В 2014 году компания сделала шаг к диверсификации - вместе вышли iPhone 6 и iPhone 6 Plus. Подобная схема сохранялась до iPhone 7/7 Plus.

Три модели

С 2017 года Apple добавила третий вариант: так появились iPhone 8, 8 Plus и революционный iPhone X.

Четыре модели

В 2020 году ассортимент расширился еще больше: iPhone 12, 12 mini, 12 Pro и 12 Pro Max. В дальнейшем эта стратегия сохранилась, хотя мини-модель сменилась на Plus.

Появление iPhone Air

В 2025 году Apple впервые изменила расстановку сил в сегменте премиум-смартфонов: к iPhone 17, 17 Pro и 17 Pro Max добавился новый продукт - iPhone Air.

Несмотря на то, что "прошка" оставалась самым технологичным вариантом, именно Air стал самым обсуждаемым устройством - пользователям пришлось выбирать между лучшими характеристиками и новым форм-фактором.

Что будет дальше

По информации инсайдеров, в 2027 году Apple покажет сразу пять устройств (без учета "бюджетного" iPhone 18e):

  • iPhone 18
  • iPhone 18 Pro
  • iPhone 18 Pro Max
  • iPhone Air (с минимальными изменениями)
  • iPhone Fold.

Особое внимание приковано к iPhone Fold. Логично было бы ожидать, что складной смартфон станет флагманом линейки, получив все топовые характеристики Pro Max. Но эксперты не исключают компромиссов.

Риски фрагментации

Есть несколько факторов, из-за которых iPhone Fold может не стать безусловным лидером:

  • Опыт с iPhone Air показал, что Apple готова разделять между дизайном и техническими характеристиками
  • Себестоимость складных дисплеев крайне высока, поэтому компания может сэкономить на камерах
  • Дополнительный вес модуля камер Pro Max в случае Fold может сделать устройство слишком тяжелым.

В результате пользователи могут оказаться перед выбором сразу трех "топовых" моделей:

  • iPhone Air - самый легкий и стильный
  • iPhone Fold - самый инновационный и с большим экраном
  • iPhone 18 Pro Max - лучший по камерам.

Таким образом, Apple рискует превратить линейку в еще более фрагментированную и заставить покупателей делать компромиссный выбор.

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Apple iPhone
Новости
Трамп разрешил Украине бить вглубь России, но с оговоркой, - Келлог
Трамп разрешил Украине бить вглубь России, но с оговоркой, - Келлог
Аналитика
Когда Spotify или YouTube выдает российское - это не выбор, а манипуляция: языковой омбудсмен
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина Когда Spotify или YouTube выдает российское - это не выбор, а манипуляция: языковой омбудсмен