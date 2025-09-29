Apple готовит рекордное количество iPhone: чего ждать в 2026 году
Когда-то все было просто: в 2007 году Apple выпустила первый iPhone, и выбор был очевиден. Сегодня же покупатели выбирают из шести моделей - четырех новых и двух прошлых поколений. По данным аналитиков, в 2026 году линейка станет самой запутанной в истории.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильный ресурс 9to5Mac.
Как менялась стратегия Apple
Одна модель за раз
До 2013 года Apple придерживалась классической схемы: один iPhone в год. Так появлялись iPhone 3G, 3GS, 4, 4S, 5 и 5S.
Два устройства одновременно
В 2014 году компания сделала шаг к диверсификации - вместе вышли iPhone 6 и iPhone 6 Plus. Подобная схема сохранялась до iPhone 7/7 Plus.
Три модели
С 2017 года Apple добавила третий вариант: так появились iPhone 8, 8 Plus и революционный iPhone X.
Четыре модели
В 2020 году ассортимент расширился еще больше: iPhone 12, 12 mini, 12 Pro и 12 Pro Max. В дальнейшем эта стратегия сохранилась, хотя мини-модель сменилась на Plus.
Появление iPhone Air
В 2025 году Apple впервые изменила расстановку сил в сегменте премиум-смартфонов: к iPhone 17, 17 Pro и 17 Pro Max добавился новый продукт - iPhone Air.
Несмотря на то, что "прошка" оставалась самым технологичным вариантом, именно Air стал самым обсуждаемым устройством - пользователям пришлось выбирать между лучшими характеристиками и новым форм-фактором.
Что будет дальше
По информации инсайдеров, в 2027 году Apple покажет сразу пять устройств (без учета "бюджетного" iPhone 18e):
- iPhone 18
- iPhone 18 Pro
- iPhone 18 Pro Max
- iPhone Air (с минимальными изменениями)
- iPhone Fold.
Особое внимание приковано к iPhone Fold. Логично было бы ожидать, что складной смартфон станет флагманом линейки, получив все топовые характеристики Pro Max. Но эксперты не исключают компромиссов.
Риски фрагментации
Есть несколько факторов, из-за которых iPhone Fold может не стать безусловным лидером:
- Опыт с iPhone Air показал, что Apple готова разделять между дизайном и техническими характеристиками
- Себестоимость складных дисплеев крайне высока, поэтому компания может сэкономить на камерах
- Дополнительный вес модуля камер Pro Max в случае Fold может сделать устройство слишком тяжелым.
В результате пользователи могут оказаться перед выбором сразу трех "топовых" моделей:
- iPhone Air - самый легкий и стильный
- iPhone Fold - самый инновационный и с большим экраном
- iPhone 18 Pro Max - лучший по камерам.
Таким образом, Apple рискует превратить линейку в еще более фрагментированную и заставить покупателей делать компромиссный выбор.
