Госдолг превысит 100% размера экономики Украины в 2026 году, - проект бюджета

Украина, Вторник 16 сентября 2025 11:53
Госдолг превысит 100% размера экономики Украины в 2026 году, - проект бюджета Фото: Долг Украины превысит 100% ВВП (bank.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Из-за полномасштабной войны госдолг Украины вырос до рекордных уровней. В 2026 году он превысит 100% ВВП.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект бюджета на 2026 год (№14000).

Рост долговой нагрузки

Как отметили в правительстве, из-за необходимости финансировать дефицит бюджета, вызванный полномасштабным вторжением России, Украина с конца 2022 года вынуждена покрывать расходы преимущественно за счет внешних заимствований.

В результате показатель отношения государственного и гарантированного долга к ВВП превысил предельные 60%, определенные Бюджетным кодексом. Если в 2021 году долг составлял 49% ВВП, то в 2022 году он вырос до 77,8%, в 2024 году - до 91,2%. По прогнозу правительства, на конец 2026 года этот показатель достигнет 106% ВВП.

Временное приостановление ограничения

Сейчас, в соответствии с положениями Бюджетного кодекса, действие нормы по 60% не применяется на период военного положения или других чрезвычайных условий. Проект бюджета-2026 предусматривает дополнительное приостановление этой нормы до конца следующего бюджетного периода.

В то же время Украина имеет обязательства перед Международным валютным фондом. Согласно программе EFF, государство должно восстановить устойчивость долга и достичь постепенного снижения показателя: до 82% ВВП в 2028 году и до 65% в 2033 году.

Напомним, Кабмин подал в Раду проект бюджета на 2026 год. В нем предусмотрены внешние заимствования на 2 трлн гривен. Документом определен на 31 декабря 2026 года предельный объем государственного долга в сумме 10,472 трлн гривен и предельный объем гарантированного государством долга в сумме 456 млрд гривен.

Ожидается, что реальный ВВП вырастет на 2,4%, а номинальный ВВП составит 10,309 трлн гривен.

Как заявил министр финансов Украины Сергей Марченко, большая часть государственного долга Украины была заимствована во время войны на льготных условиях от партнеров. Поэтому в ближайшие 30 лет страна эти долги возвращать не будет.

