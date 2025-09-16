Госдолг превысит 100% размера экономики Украины в 2026 году, - проект бюджета
Из-за полномасштабной войны госдолг Украины вырос до рекордных уровней. В 2026 году он превысит 100% ВВП.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект бюджета на 2026 год (№14000).
Рост долговой нагрузки
Как отметили в правительстве, из-за необходимости финансировать дефицит бюджета, вызванный полномасштабным вторжением России, Украина с конца 2022 года вынуждена покрывать расходы преимущественно за счет внешних заимствований.
В результате показатель отношения государственного и гарантированного долга к ВВП превысил предельные 60%, определенные Бюджетным кодексом. Если в 2021 году долг составлял 49% ВВП, то в 2022 году он вырос до 77,8%, в 2024 году - до 91,2%. По прогнозу правительства, на конец 2026 года этот показатель достигнет 106% ВВП.
Временное приостановление ограничения
Сейчас, в соответствии с положениями Бюджетного кодекса, действие нормы по 60% не применяется на период военного положения или других чрезвычайных условий. Проект бюджета-2026 предусматривает дополнительное приостановление этой нормы до конца следующего бюджетного периода.
В то же время Украина имеет обязательства перед Международным валютным фондом. Согласно программе EFF, государство должно восстановить устойчивость долга и достичь постепенного снижения показателя: до 82% ВВП в 2028 году и до 65% в 2033 году.
Напомним, Кабмин подал в Раду проект бюджета на 2026 год. В нем предусмотрены внешние заимствования на 2 трлн гривен. Документом определен на 31 декабря 2026 года предельный объем государственного долга в сумме 10,472 трлн гривен и предельный объем гарантированного государством долга в сумме 456 млрд гривен.
Ожидается, что реальный ВВП вырастет на 2,4%, а номинальный ВВП составит 10,309 трлн гривен.
Как заявил министр финансов Украины Сергей Марченко, большая часть государственного долга Украины была заимствована во время войны на льготных условиях от партнеров. Поэтому в ближайшие 30 лет страна эти долги возвращать не будет.