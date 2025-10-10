Новий прогноз ВВП: Україна росте на 2%, Росія зупинилась

За його словами, за попередніми оцінками Мінекономіки, з серпня 2024 до серпня 2025 рік було зафіксоване зростання понад 5%, приблизно 5,3%.

Головні імпульси стали нарощування активності в будівництві, переробній промисловості і в сільському господарстві.

"Ви будете бачити в другій половині року отаке зростання. І це дуже відрізняється від показників Росії, де зростання з кожним місяцем уповільнюється і досягне майже нуль відсотки...", - зазначив Соболев.