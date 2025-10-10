Новый прогноз ВВП: Украина растет на 2%, Россия остановилась

В планах правительства Украины на 2026 год рост валового внутреннего продукта - 2%, на 2027 год - 5%. Это очень отличается от показателей РФ, где рост с каждым месяцем замедляется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра экономики Украины Алексея Соболева во время часа вопросов к правительству в Раде.

По его словам, по предварительным оценкам Минэкономики, с августа 2024 по август 2025 год был зафиксирован рост более 5%, примерно 5,3%.

Главные импульсы стали наращивание активности в строительстве, перерабатывающей промышленности и в сельском хозяйстве.

"Вы будете видеть во второй половине года вот такой рост. И это очень отличается от показателей России, где рост с каждым месяцем замедляется и достигнет почти ноль процента...", - отметил Соболев.