Новий прогноз ВВП: Україна росте на 2%, Росія зупинилась

В планах уряду України на 2026 рік зростання валового внутрішнього продукту - 2%, на 2027 рік - 5%. Це дуже відрізняється від показників РФ, де зростання з кожним місяцем уповільнюється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра економіки України Олексія Соболева під час години запитань до уряду в Раді.

За його словами, за попередніми оцінками Мінекономіки, з серпня 2024 до серпня 2025 рік було зафіксоване зростання понад 5%, приблизно 5,3%.

Головні імпульси стали нарощування активності в будівництві, переробній промисловості і в сільському господарстві.

"Ви будете бачити в другій половині року отаке зростання. І це дуже відрізняється від показників Росії, де зростання з кожним місяцем уповільнюється і досягне майже нуль відсотки...", - зазначив Соболев.