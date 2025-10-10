Новий прогноз ВВП: Україна росте на 2%, Росія зупинилась
В планах уряду України на 2026 рік зростання валового внутрішнього продукту - 2%, на 2027 рік - 5%. Це дуже відрізняється від показників РФ, де зростання з кожним місяцем уповільнюється.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра економіки України Олексія Соболева під час години запитань до уряду в Раді.
За його словами, за попередніми оцінками Мінекономіки, з серпня 2024 до серпня 2025 рік було зафіксоване зростання понад 5%, приблизно 5,3%.
Головні імпульси стали нарощування активності в будівництві, переробній промисловості і в сільському господарстві.
"Ви будете бачити в другій половині року отаке зростання. І це дуже відрізняється від показників Росії, де зростання з кожним місяцем уповільнюється і досягне майже нуль відсотки...", - зазначив Соболев.
Нагадаємо, в Україні закликають до створення нової екосистеми для розвитку добувної галузі.
Як писали раніше, президент України Володимир Зеленський повідомив, рік війни коштує Україні приблизно 120 млрд доларів.
Уряд очікує, що війна триватиме протягом наступного 2026 року. Через це співвідношення боргу до ВВП зросте до 106%, а номінальний борг перевищить 10 трлн гривень.