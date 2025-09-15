"Новая почта" намерена открыть банк с ограниченной лицензией, - Гетманцев

Об этом глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Рады Даниил Гетманцев сказал в интервью РБК-Украина .

Депутат заявил, что закон позволяет создать банк для того, чтобы предоставлять услуги людям на прифронтовых и труднодоступных территориях, из которых уходят традиционные банки в связи с нерентабельностью.

"Этот банк может, кстати, открыть и "Новая почта". Они участвовали во всех наших встречах по этой теме и собираются это делать, насколько мне известно", - сказал он.

По его словам, "теоретически это может сделать, например, АТБ". "Я не знаю, хотят ли они этого, но это может быть любая крупная сетевая структура. Ограниченная лицензия, ограниченный объем операций - я вообще ничего плохого здесь не вижу", - добавил депутат.

Вопрос по "Укрпочте"

Отвечая на вопрос о претензиях НБУ к "Укрпочте", которая также хочет получить такую лицензию, Гетманцев заявил: "Я не знаю деталей, но думаю, что дискуссия вокруг банка финансовой инклюзии - это больше политическая дискуссия. Мне непонятны ее истоки, непонятна позиция Нацбанка, с которым был согласован закон полностью в деталях".

Депутат сообщил, что коммерческие банки уходят из Херсонской области, "не в связи с вопросами безопасности, а по коммерческим причинам".

"И если бы Игорь Смелянский (гендиректор "Укрпочты" - ред.) пришел к нам с идеей о банке, если бы обычная банковская система выполняла социальную функцию, мы бы сказали, иди занимайся почтой, потому что проблемы не существует. Но ведь проблема есть", - сказал Гетманцев.

При этом он заявил об "ужасающей статистике" по госбанкам, которые закрыли отделения из-за нерентабельности.