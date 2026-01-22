Новый налог для ФОПов: Украина не готова выполнить требование МВФ

Украина пока не подтвердила готовность выполнять все условия программы МВФ, в частности относительно введения НДС для ФОПов с доходом более 1 млн гривен в год.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "Кредит МВФ под угрозой? Украина хочет изменить условия программы из-за ФОПов".
Письмо о намерениях, подтверждающее готовность соблюдать условия программы, еще не подписали премьер Юлия Свириденко, министр финансов Сергей Марченко, глава НБУ Андрей Пышный и президент Владимир Зеленский.
Источники издания отмечают, что подписей нет из-за надежд украинской стороны на корректировку условий программы, в частности исключение из перечня prior actions положения о НДС для ФОП.
В новой программе также предусмотрено принятие законов о налогообложении интернет-платформ (так называемый "налог на OLX") и посылок независимо от их стоимости.
Возможность введения НДС вызвала негативную реакцию среди ФОПов. Поэтому премьер и правительство осторожно относятся к внесению законопроекта в Раду.
Другие условия - налогообложение посылок и цифровых платформ - пока менее проблемные, и по словам источников, их можно будет принять без сложностей. В то же время НДС для ФОПов вызывает серьезные опасения относительно поддержки парламента.
Оптимальный вариант для власти - пересмотреть параметры налога (размер дохода и сроки внедрения), поскольку его введение прямо сейчас приведет к дополнительному давлению на малый бизнес.
МВФ допускает такой подход, однако отказываться от prior actions вряд ли согласится. К тому же НДС для ФОПов может принести в бюджет 2027 года около 40 млрд гривен.
Впрочем, если Кабмин не внесет законопроект в Раду, программа МВФ может остановиться уже на первом пересмотре, а следующий транш и кредит ЕС на 90 млрд евро окажутся под угрозой.
Большинство источников РБК-Украина считают, что Украине придется согласиться на условия МВФ, чтобы не потерять более 100 млрд долларов внешнего финансирования.
Напомним, в ноябре Украина и МВФ предварительно договорились о новой четырехлетней программе кредитования на 8,1 млрд долларов.
Для ее реализации Украина должна выполнить ряд условий, связанных с бюджетной и налоговой политикой. Одно из требований выполнено в прошлом году - Рада приняла госбюджет на 2026 год.
Среди других условий - налог на доходы от работы через цифровые платформы (так называемый "налог на OLX"), налогообложение посылок стоимостью до 150 евро и введение НДС для ФОПов с годовым доходом более 1 млн гривен.
Однако, введение НДС для физических лиц-предпринимателей на упрощенной системе вызывает значительную критику. Эксперты говорят, что это может стимулировать теневой сектор, а порог в 1 млн грн слишком низкий и его следует поднять.
Согласно процедуре, после введения новых налогов соглашение с МВФ вынесут на рассмотрение Совета директоров фонда для окончательного одобрения.