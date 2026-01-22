Новий податок для ФОПів: Україна не готова виконати вимогу МВФ

Лист про наміри, який підтверджує готовність дотримуватися умов програми, ще не підписали прем’єрка Юлія Свириденко, міністр фінансів Сергій Марченко, глава НБУ Андрій Пишний та президент Володимир Зеленський.

Джерела видання зазначають, що підписів немає через сподівання української сторони на коригування умов програми, зокрема виключення з переліку prior actions положення про ПДВ для ФОПів.

У новій програмі також передбачено ухвалення законів про оподаткування інтернет-платформ (так званий "податок на OLX") та посилок незалежно від їхньої вартості.

Можливість введення ПДВ викликала негативну реакцію серед ФОПів. Через це прем’єрка та уряд обережно ставляться до внесення законопроєкту у Раду.

Інші умови - оподаткування посилок та цифрових платформ - наразі менш проблемні, і за словами джерел, їх можна буде ухвалити без складнощів. Натомість ПДВ для ФОПів викликає серйозні побоювання щодо підтримки парламенту.

Оптимальний варіант для влади - переглянути параметри податку (розмір доходу та строки впровадження), оскільки його введення прямо зараз призведе до додаткового тиску на малий бізнес.

МВФ допускає такий підхід, проте відмовлятися від prior actions навряд чи погодиться. До того ж ПДВ для ФОПів може принести до бюджету 2027 року близько 40 млрд гривень.

Втім, якщо Кабмін не внесе законопроєкт у Раду, програма МВФ може зупинитися вже на першому перегляді, а наступний транш та кредит ЄС на 90 млрд євро опиняться під загрозою.

Більшість джерел РБК-Україна вважають, що Україні доведеться погодитися на умови МВФ, щоб не втратити понад 100 млрд доларів зовнішнього фінансування.