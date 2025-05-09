Новый Папа Римский и ратификация сделки о недрах с США: новости за 8 мая

Конклав кардиналов выбрал новым Папой Римским американца Роберта Фрэнсиса Прево. Тем временем Рада ратифицировала сделку о недрах с США.

Более детально о том, что произошло в четверг, 8 мая, - в материале РБК-Украина .

Новым Папой Римским стал кардинал Роберт Фрэнсис Прево

Конклав кардиналов избрал Папой Римским американского кардинала Роберта Фрэнсиса Прево.

Его папское имя будет Лев XIV, и он станет первым американским Папой в истории.

Рада ратифицировала соглашение с США о недрах

Верховная Рада ратифицировала соглашение о полезных ископаемых, которое недавно подписали Украина и США. "За" отдали свои голоса 338 народных депутатов.

Таким образом, сегодня парламент ратифицировал именно межправительственное соглашение, которое позволит создать Инвестиционный фонд.

Украина провела переговоры с Уиткоффом и Келогом о 30-дневном перемирии, - ОП

Украина провела серию онлайн-встреч с партнерами США, ЕС, Северной Европы и Балтии по 30-дневному перемирию, рассказал руководитель ОП Андрей Ермак.

В переговорах принимали участие спецпредставители президента США Стивен Уиткофф и Кит Келлог.

Путинское "перемирие" оказалось фарсом: Сибига описал ситуацию на фронте

"Парадное перемирие", которое инициировал российский диктатор Владимир Путин, как и ожидалось, оказалось фарсом. Враг продолжает атаковать по всей линии фронта, рассказал глава МИД Украины Андрей Сибига.

Как отметил глава МИД, с полуночи до полудня Российская Федерация (РФ) 734 раза нарушила режим прекращения огня и осуществила 63 штурмовые операции.

Украина получила 1 млрд евро за счет замороженных активов России: куда пойдут средства

Украина получила от Европейского союза (ЕС) 1 млрд евро (1.13 млрд долларов) в рамках программы ERA. Средства были обеспечены за счет прибыли от замороженных активов Центробанка России, отметил премьер Денис Шмыгаль.