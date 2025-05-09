Новый Папа Римский и ратификация сделки о недрах с США: новости за 8 мая
Конклав кардиналов выбрал новым Папой Римским американца Роберта Фрэнсиса Прево. Тем временем Рада ратифицировала сделку о недрах с США.
Более детально о том, что произошло в четверг, 8 мая, - в материале РБК-Украина.
Новым Папой Римским стал кардинал Роберт Фрэнсис Прево
Конклав кардиналов избрал Папой Римским американского кардинала Роберта Фрэнсиса Прево.
Его папское имя будет Лев XIV, и он станет первым американским Папой в истории.
Рада ратифицировала соглашение с США о недрах
Верховная Рада ратифицировала соглашение о полезных ископаемых, которое недавно подписали Украина и США. "За" отдали свои голоса 338 народных депутатов.
Таким образом, сегодня парламент ратифицировал именно межправительственное соглашение, которое позволит создать Инвестиционный фонд.
Украина провела переговоры с Уиткоффом и Келогом о 30-дневном перемирии, - ОП
Украина провела серию онлайн-встреч с партнерами США, ЕС, Северной Европы и Балтии по 30-дневному перемирию, рассказал руководитель ОП Андрей Ермак.
В переговорах принимали участие спецпредставители президента США Стивен Уиткофф и Кит Келлог.
Путинское "перемирие" оказалось фарсом: Сибига описал ситуацию на фронте
"Парадное перемирие", которое инициировал российский диктатор Владимир Путин, как и ожидалось, оказалось фарсом. Враг продолжает атаковать по всей линии фронта, рассказал глава МИД Украины Андрей Сибига.
Как отметил глава МИД, с полуночи до полудня Российская Федерация (РФ) 734 раза нарушила режим прекращения огня и осуществила 63 штурмовые операции.
Украина получила 1 млрд евро за счет замороженных активов России: куда пойдут средства
Украина получила от Европейского союза (ЕС) 1 млрд евро (1.13 млрд долларов) в рамках программы ERA. Средства были обеспечены за счет прибыли от замороженных активов Центробанка России, отметил премьер Денис Шмыгаль.
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