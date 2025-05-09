Новий Папа Римський і ратифікація угоди про надра зі США: новини за 8 травня

Конклав кардиналів обрав новим Папою Римським американця Роберта Френсіса Прево. Тим часом Рада ратифікувала угоду про надра зі США.

Детальніше про те, що сталося в четвер, 8 травня, - у матеріалі РБК-Україна .

Новим Папою Римським став кардинал Роберт Френсіс Прево

Конклав кардиналів обрав Папою Римським американського кардинала Роберта Френсіса Прево.

Його папське ім'я буде Лев XIV, і він стане першим американським Папою в історії.

Рада ратифікувала угоду зі США про надра

Верховна Рада ратифікувала угоду про корисні копалини, яку нещодавно підписали Україна і США. "За" віддали свої голоси 338 народних депутатів.

Таким чином, сьогодні парламент ратифікував саме міжурядову угоду, яка дасть змогу створити Інвестиційний фонд.

Україна провела переговори з Віткоффом і Келогом про 30-денне перемир'я, - ОП

Україна провела серію онлайн-зустрічей із партнерами США, ЄС, Північної Європи та Балтії щодо 30-денного перемир'я, розповів керівник ОП Андрій Єрмак.

У переговорах брали участь спецпредставники президента США Стівен Віткофф і Кіт Келлог.

Путінське "перемир'я" виявилося фарсом: Сибіга описав ситуацію на фронті

"Парадне перемир'я", яке ініціював російський диктатор Володимир Путін, як і очікувалося, виявилося фарсом. Ворог продовжує атакувати по всій лінії фронту, розповів глава МЗС України Андрій Сибіга.

Як зазначив очільник МЗС, з опівночі до полудня Російська Федерація (РФ) 734 рази порушила режим припинення вогню і здійснила 63 штурмові операції.

Україна отримала 1 млрд євро за рахунок заморожених активів Росії: куди підуть кошти

Україна отримала від Європейського союзу (ЄС) 1 млрд євро (1.13 млрд доларів) у рамках програми ERA. Кошти були забезпечені за рахунок прибутку від заморожених активів Центробанку Росії, зазначив прем'єр Денис Шмигаль.