Новий Папа Римський і ратифікація угоди про надра зі США: новини за 8 травня
Конклав кардиналів обрав новим Папою Римським американця Роберта Френсіса Прево. Тим часом Рада ратифікувала угоду про надра зі США.
Детальніше про те, що сталося в четвер, 8 травня, - у матеріалі РБК-Україна.
Новим Папою Римським став кардинал Роберт Френсіс Прево
Конклав кардиналів обрав Папою Римським американського кардинала Роберта Френсіса Прево.
Його папське ім'я буде Лев XIV, і він стане першим американським Папою в історії.
Рада ратифікувала угоду зі США про надра
Верховна Рада ратифікувала угоду про корисні копалини, яку нещодавно підписали Україна і США. "За" віддали свої голоси 338 народних депутатів.
Таким чином, сьогодні парламент ратифікував саме міжурядову угоду, яка дасть змогу створити Інвестиційний фонд.
Україна провела переговори з Віткоффом і Келогом про 30-денне перемир'я, - ОП
Україна провела серію онлайн-зустрічей із партнерами США, ЄС, Північної Європи та Балтії щодо 30-денного перемир'я, розповів керівник ОП Андрій Єрмак.
У переговорах брали участь спецпредставники президента США Стівен Віткофф і Кіт Келлог.
Путінське "перемир'я" виявилося фарсом: Сибіга описав ситуацію на фронті
"Парадне перемир'я", яке ініціював російський диктатор Володимир Путін, як і очікувалося, виявилося фарсом. Ворог продовжує атакувати по всій лінії фронту, розповів глава МЗС України Андрій Сибіга.
Як зазначив очільник МЗС, з опівночі до полудня Російська Федерація (РФ) 734 рази порушила режим припинення вогню і здійснила 63 штурмові операції.
Україна отримала 1 млрд євро за рахунок заморожених активів Росії: куди підуть кошти
Україна отримала від Європейського союзу (ЄС) 1 млрд євро (1.13 млрд доларів) у рамках програми ERA. Кошти були забезпечені за рахунок прибутку від заморожених активів Центробанку Росії, зазначив прем'єр Денис Шмигаль.
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