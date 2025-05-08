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Украина провела переговоры с Уиткоффом и Келогом о 30-дневном перемирии, - ОП

Четверг 08 мая 2025 09:40
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Украина провела переговоры с Уиткоффом и Келогом о 30-дневном перемирии, - ОП Фото: Андрей Ермак, глава Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Украина провела серию онлайн-встреч с партнерами США, ЕС, Северной Европы и Балтии по 30-дневному перемирию. В переговорах принимали участие спецпредставители президента США Стивен Уиткофф и Кит Келлог.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Офиса президента (ОП) Андрея Ермака.

Как пишет глава ОП, во время переговоров присутствовали:

  • Уиткофф и Келлог;
  • дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн;
  • советник премьер-министра Великобритании Джонатан Пауэлл;
  • советник канцлера Германии Гюнтер Зауттер.

С украинской стороны во встречах принимали участие:

  • министр обороны Украины Рустем Умеров;
  • министр иностранных дел Андрей Сибига;
  • заместитель председателя Офиса президента Игорь Жовква;
  • операционный директор Bring Kids Back UA Дарья Заривна;
  • внештатный советник главы Офиса президента Александр Бевз.

По словам Ермака, Украина во время переговоров отметила, что полное и безусловное прекращение огня должно стать первым шагом к справедливому и устойчивому миру. В то же время предложение Кремля относительно так называемого "трехдневного перемирия" касалось только безопасного проведения парада в Москве и было политической манипуляцией.

"Обсудили и инструменты давления в случае, если Россия откажется от инициативы или нарушит договоренности. Тридцатидневное перемирие - это тест на искренность. Если Москва действительно хочет мира - время действовать. Если выберет эскалацию - ответ должен быть общим и решительным", - добавил Ермак.

В том же числе глава ОП добавил, что Украина поддерживает законопроект сенатора Линдси Грэма о вторичных санкциях против России.

Российские "перемирия"

Последние несколько месяцев США вели отдельные переговоры с Украиной и Россией с целью поиска путей для завершения войны. В ходе контактов с украинской стороной Вашингтон выступил с инициативой о полном прекращении огня, и Киев сразу выразил согласие на такое предложение. В то же время Москва начала выдвигать собственные условия.

После этого Россия неоднократно заявляла о так называемых "перемириях", однако ни одно из них не было ею соблюдено.

Недавно диктатор Владимир Путин сообщил об очередном временном "перемирии", якобы с гуманитарной целью, которое должно длиться с 8 по 11 мая. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Киев готов поддержать прекращение огня, если Россия будет действовать аналогично.

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