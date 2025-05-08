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Украина получила 1 млрд евро за счет замороженных активов России: куда пойдут средства

Четверг 08 мая 2025 14:45
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Украина получила 1 млрд евро за счет замороженных активов России: куда пойдут средства Фото: Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Украина получила от Европейского союза (ЕС) 1 млрд евро (1.13 млрд долларов) в рамках программы ERA. Средства были обеспечены за счет прибыли от замороженных активов Центробанка России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы украинского правительства Дениса Шмыгаля.

По словам Шмыгаля, этот транш является частью справедливого подхода, когда Россия обязана заплатить за разрушения, которые она принесла Украине.

Средства от ЕС будут направлены на:

  • покрытие критически важных расходов бюджета;
  • укрепление Украины.

"Благодарны ЕС и партнерам из G7 за действенный механизм. Ожидаем следующий шаг - полной конфискации активов и усиления санкций в ответ на зверства России", - добавил глава украинского правительства.

Замороженные активы России

После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году страны Запада заморозили около 300 миллиардов активов Центрального банка России. Большинство из них хранятся в Европейском Союзе, в частности в бельгийском клиринговом центре Euroclear. Остальные активы размещены в США, Японии и других странах G7.

Активы остаются замороженными, и страны G7 неоднократно заявляли, что они не будут разблокированы, пока Россия не возместит нанесенный Украине ущерб. При этом ЕС уже начал использовать доходы от этих активов.

Недавно Шмыгаль заявил, что Япония предоставит Украине 3 млрд долларов за счет российских активов.

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