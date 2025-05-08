Украина получила 1 млрд евро за счет замороженных активов России: куда пойдут средства

Украина получила от Европейского союза (ЕС) 1 млрд евро (1.13 млрд долларов) в рамках программы ERA. Средства были обеспечены за счет прибыли от замороженных активов Центробанка России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы украинского правительства Дениса Шмыгаля.

По словам Шмыгаля, этот транш является частью справедливого подхода, когда Россия обязана заплатить за разрушения, которые она принесла Украине.

Средства от ЕС будут направлены на:

покрытие критически важных расходов бюджета;

укрепление Украины.

"Благодарны ЕС и партнерам из G7 за действенный механизм. Ожидаем следующий шаг - полной конфискации активов и усиления санкций в ответ на зверства России", - добавил глава украинского правительства.