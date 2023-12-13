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Новый пакет военной помощи от США: официальный перечень вооружений, которые получит Украина

Фото: Пентагон обнародовал перечень вооружений из нового пакета помощи для Украины (Минобороны)
Автор: Валерий Савицкий

Во вторник, 12 декабря, Соединенные Штаты объявили об утверждении нового пакета военной помощи Украине на сумму 200 млн долларов. В него вошли дополнительные средства ПВО, артиллерийские боеприпасы, противотанковое оружие и другое оборудование для противостояния российскому агрессору.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Минобороны США.

Отмечается, что Украина получит следующие виды вооружений:

  • ракеты AIM-9M для противовоздушной обороны;
  • компоненты системы противовоздушной обороны;
  • дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
  • 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;
  • высокоскоростные противорадиационные ракеты (HARM);
  • запускаемые из трубы ракеты с оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW);
  • противотанковые системы Javelin и AT-4;
  • более 4 миллионов боеприпасов для стрелкового оружия;
  • боеприпасы для обезвреживания препятствий;
  • оборудование для защиты критически важной национальной инфраструктуры;
  • запасные части, генераторы, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.

Визит президента Зеленского в США и проблемы с финансированием Украины

Президент Владимир Зеленский 11 декабря прибыл с двухдневным визитом в США.

Во вторник, 12 декабря, Зеленский провел встречу с президентом США Джо Байденом. В ходе встречи глава Белого дома подписал соглашение о предоставлении Украине финансовой помощи на 200 млн долларов.

Визит происходит на фоне отказа республиканцев в Сенате начать дебаты по большому пакету помощи Байдена на 106 млрд долларов, из которых более 61 млрд долларов предусмотрены на оборонные нужды Украины. Республиканцы требуют внести в законопроект более жесткий комплекс мер по защите от нелегалов южной границы с Мексикой.

Белый дом готов пойти на компромиссы с Республиканской партией. Байден призвал сенаторов не делать Владимиру Путину "подарок" и принять помощь Украине до того, как Конгресс уйдет на каникулы.

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