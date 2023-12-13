Новый пакет военной помощи от США: официальный перечень вооружений, которые получит Украина

Отмечается, что Украина получит следующие виды вооружений:

ракеты AIM-9M для противовоздушной обороны;

компоненты системы противовоздушной обороны;

дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);

155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;

высокоскоростные противорадиационные ракеты (HARM);

запускаемые из трубы ракеты с оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW);

противотанковые системы Javelin и AT-4;

более 4 миллионов боеприпасов для стрелкового оружия;

боеприпасы для обезвреживания препятствий;

оборудование для защиты критически важной национальной инфраструктуры;

запасные части, генераторы, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.

Визит президента Зеленского в США и проблемы с финансированием Украины

Президент Владимир Зеленский 11 декабря прибыл с двухдневным визитом в США.

Во вторник, 12 декабря, Зеленский провел встречу с президентом США Джо Байденом. В ходе встречи глава Белого дома подписал соглашение о предоставлении Украине финансовой помощи на 200 млн долларов.

Визит происходит на фоне отказа республиканцев в Сенате начать дебаты по большому пакету помощи Байдена на 106 млрд долларов, из которых более 61 млрд долларов предусмотрены на оборонные нужды Украины. Республиканцы требуют внести в законопроект более жесткий комплекс мер по защите от нелегалов южной границы с Мексикой.

Белый дом готов пойти на компромиссы с Республиканской партией. Байден призвал сенаторов не делать Владимиру Путину "подарок" и принять помощь Украине до того, как Конгресс уйдет на каникулы.

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