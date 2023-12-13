Новий пакет військової допомоги від США: офіційний перелік озброєнь, що отримає Україна

Зазначається, що Україна отримає наступні види озброєнь:

ракети AIM-9M для протиповітряної оборони;

компоненти системи протиповітряної оборони;

додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);

155-мм і 105-мм артилерійські снаряди;

високошвидкісні протирадіаційні ракети (HARM);

ракети з оптичним відстеженням і проводовим наведенням (TOW), що запускаються з труби;

протитанкові системи Javelin та AT-4;

понад 4 мільйони боєприпасів для стрілецької зброї;

боєприпаси для знешкодження перешкод;

обладнання для захисту критично важливої національної інфраструктури;

запасні частини, генератори, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

Візит президента Зеленського до США і проблеми з фінансуванням України

Президент Володимир Зеленський 11 грудня прибув із дводенним візитом до США.

У вівторок, 12 грудня, Зеленський провів зустріч з президентом Джо Байденом. Під час зустрічі очільник Білого дому в овальному кабінеті підписав угоду про надання Україні фінансової допомоги на 200 млн доларів.

Візит відбувається на тлі відмови республіканців у Сенаті розпочати дебати щодо великого пакету допомоги Байдена на 106 млрд доларів, з яких понад 61 млрд доларів передбачено на оборонні потреби України. Республіканці вимагають внести до законопроекту жорсткіший комплекс заходів щодо захисту від нелегалів південного кордону з Мексикою.

Білий дім готовий піти на компроміси з Республіканською партією. Байден закликав сенаторів не робити Володимиру Путіну "дарунка" й ухвалити фінансову допомогу Україні до того, як Конгрес піде на канікули.

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