В Конгрессе США не знали о новом "мирном плане" по Украине

Члены Конгресса США ничего не знали о новом "мирном плане", который разрабатывала команда президента Дональда Трампа, до публикаций о нем в СМИ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill .

Сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм, который является соавтором законопроекта о жестких санкциях против России, заявил, что ничего не знал о плане.

В то же время он выразил мнение, что ни один план не будет работать без значительной военной поддержки США для Украины и мер, которые будут бить по способности России финансировать войну.

Грэм также выразил надежду, что слив информации о плане станет толчком для рассмотрения двухпартийного проекта по вторичным санкциям против тех, кто активно торгует с Россией.

"Ни один план не будет работать, пока Путин и его союзники не поверят, что мы серьезно готовы к большей военной помощи, больших возможностей Украины наносить России болезненные удары военным способом, и относительно больших экономических последствий для тех, кто финансирует военную машину Путина", - отметил он.

Сенаторы-республиканцы Майк Раундс и Питр Рикетс, которые входят в подкомитет по вопросам Европы комитета по международным отношениям, тоже утверждают, что им не известны никакие детали этого плана.

Конгрессмен-республиканец Дон Бейкон, который вскоре покинет свой пост, раскритиковал администрацию Трампа за то, что она, как писали СМИ, ведет переговоры с россиянами без участия украинцев и, кажется, давит на Киев.

"Это напоминает Мюнхен 1938 года", - написал он в социальной сети X, имея в виду соглашение, которое критикуют за попытку "успокоить" нацистскую Германию, отдав ей некоторые территории, что подбодрило Адольфа Гитлера попытаться завоевать Европу.