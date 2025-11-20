В Конгрессе США не знали о новом "мирном плане" по Украине
Члены Конгресса США ничего не знали о новом "мирном плане", который разрабатывала команда президента Дональда Трампа, до публикаций о нем в СМИ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.
Сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм, который является соавтором законопроекта о жестких санкциях против России, заявил, что ничего не знал о плане.
В то же время он выразил мнение, что ни один план не будет работать без значительной военной поддержки США для Украины и мер, которые будут бить по способности России финансировать войну.
Грэм также выразил надежду, что слив информации о плане станет толчком для рассмотрения двухпартийного проекта по вторичным санкциям против тех, кто активно торгует с Россией.
"Ни один план не будет работать, пока Путин и его союзники не поверят, что мы серьезно готовы к большей военной помощи, больших возможностей Украины наносить России болезненные удары военным способом, и относительно больших экономических последствий для тех, кто финансирует военную машину Путина", - отметил он.
Сенаторы-республиканцы Майк Раундс и Питр Рикетс, которые входят в подкомитет по вопросам Европы комитета по международным отношениям, тоже утверждают, что им не известны никакие детали этого плана.
Конгрессмен-республиканец Дон Бейкон, который вскоре покинет свой пост, раскритиковал администрацию Трампа за то, что она, как писали СМИ, ведет переговоры с россиянами без участия украинцев и, кажется, давит на Киев.
"Это напоминает Мюнхен 1938 года", - написал он в социальной сети X, имея в виду соглашение, которое критикуют за попытку "успокоить" нацистскую Германию, отдав ей некоторые территории, что подбодрило Адольфа Гитлера попытаться завоевать Европу.
"Мирный план" США в отношении Украины
Напомним, по информации СМИ, американские чиновники тайно консультируются с российскими для разработки нового "мирного плана" по Украине.
План якобы состоит из 28 пунктов. Он предусматривает выполнение максималистских требований Кремля, в частности, отказ Украины от части территорий и некоторых видов вооружений и сокращение численности ВСУ.
При этом в западных СМИ появилась информация, что предложения разрабатывали без участия Украины. Ее планируют поставить перед фактом - инициативу 20 ноября должна представить в Киеве американская делегация.
Журналист Financial Times Кристофер Миллер написал, что Украине прислали срочное предложение от посланника российского диктатора Кирилла Дмитриева и спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа. Его передали секретарю Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустему Умерову. Такое предложение "фактически равносильно капитуляции Украины".
Сегодня СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп уже одобрил "мирный план" по окончанию войны России против Украины
В то же время государственный секретарь США Марко Рубио подтвердил разработку "потенциальных идей" для прекращения войны России против Украины.