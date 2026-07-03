Глава Минэкономики ответил, грозит ли Украине дефицит горючего

Как сообщает РБК-Украина , об этом министр экономики Украины Алексей Соболев рассказал во время выступления на часе вопросов к правительству.

"По состоянию на сегодняшний день дефицита топлива для гражданского сектора в Украине нет. Рынок обеспечен, импортный ресурс контрактуется, логистика работает", - отметил Соболев.

По его словам, эта главная задача была также во время войны США и Израиля против Ирана, для того, чтобы не было дефицита в Украине, и правительство приняло действия соответствующие, которые тоже помогли кризису этому не произойти.

Министр подчеркнул, что сейчас правительство очень подробно работает с ОВА и рынком.

"Консультации проходят ежедневно, для того, чтобы в разных регионах наработать разнообразные модели, которые помогут нам и помочь получить это топливо в регионах, его распределение, защитить АЗС и работать, или, например, производить подвоз топлива с колес без накопления ресурса на месте. Эти дискуссии сейчас ведутся с рынком", - рассказал он.

Также, по словам Соболева, обсуждается с рынком механизм страхования или создания совместного фонда, позволяющий компенсировать или финансировать отдельные из этих мер.

В то же время он не стал озвучивать часть мер, чтобы враг не мог получать эту информацию из прямых эфиров.

"Мы ведем эту работу совместно с Минэнерго и ОВА. Поэтому это сейчас приоритетное направление для правительства. Мы понимаем, насколько это болезненная проблема для бизнеса и для населения. И мы уверены, что сможем. Как во время военного кризиса в Ормузе удалось предотвратить дефицит топлива, так и здесь мы пройдем через это достойно", - добавил министр.