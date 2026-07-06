АЗС стали мишенями. Терехов обратился к жителям Харькова

Россия специально выбрала автозаправочные станции в Харькове целями для своих ударов. Поэтому каждый житель города должен знать, как действовать в такой ситуации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост мэра Харькова Игоря Терехова.

"Уже не первый раз хочу обратить внимание на ситуацию вокруг автозаправочных станций. Очевидно, что враг целенаправленно избрал их мишенями", - подчеркнул городской голова.

На этом фоне он призвал всех горожан и гостей Харькова не задерживаться там без необходимости.

Кроме того, Терехов посоветовал гражданским планировать визит на АЗС, когда нет воздушной тревоги.

Крайне важно быстро залить горючее и двинуться дальше, не создавая очередей.

Также мэр добавил, что дефицита бензина или дизеля в Харькове нет.

"И мы находимся в постоянной коммуникации с сетями АЗС касательно мер безопасности", - отметил Терехов.

По его словам, местные власти настроены и будут максимально способствовать любым инициативам, которые могут реально повысить безопасность харьковчан. В частности, речь идет об установке антидроновых сеток.

"Но окончательное слово здесь - за военными. Именно они оценивают риски, целесообразность, место установления и эффективность таких решений", - добавил мэр.